Россия вывела в море все, что может совершать операции, – Рыженко об учениях "Си Бриз – 2021"

Стартовала активная фаза международных военно-морских учений "Си Бриз – 2021". Суда вышли в открытое море для проведения запланированных маневров. Россия вывела все, что может совершать операции в море.

Такое мнение высказал экс-заместитель штаба Военно-морских сил Украины Андрей Рыженко. Он не исключил вероятные провокации.

Стоит прочитать На фоне учений "Си Бриз": Россия перебрасывает свои корабли в Черное море

"Россияне вывели в море фактически все, что может осуществлять операции. Дополнительно они вернули ракетный крейсер "Москва" и один из новейших фрегатов", – рассказал Рыженко.

Он предположил, что эта техника будет сопровождать корабли в районе учений.

Если сравнивать состав черноморского флота с тем, что был до 2014 года – действительно, они обновили свои корабли. Также есть 3 новых фрегата, корабли меньшего класса, 6 новейших подводных лодок,

– заметил Рыженко.

Рыженко отметил, что обучение "Си Бриз – 2021" – традиционное для Украины.

Возможны провокации

Цель учений "Си Бриз" – улучшение сотрудничества и координации между странами черноморского региона. Однако опасаются, что Россия может устроить провокации.

Провокации возможны. Они были и будут,

– подчеркнул Рыженко.

"Стоит обратить внимание, что в море есть 30 кораблей миротворческой коалиции, такое же количество и со стороны России. Надо быть осторожными, чтобы эти тактические учения не переросли в серьезную геополитическую проблему. Я думаю, организаторы обучение в этом не заинтересованы", – подытожил экс-заместитель штаба.

Важно Они наблюдают, – Украина не исключает провокаций России во время "Си Бриз-2021"

Учения "Си Бриз-2021" – украинско-американские. Они стартовали 28 июня и продлятся до 10 июля.

Стоит отметить, что в 2021 году эти учения считают самыми масштабными за всю историю. Все из-за количества стран-участниц – их аж 30.

Участие в "Си Бриз-2021" приняли примерно 30 кораблей, катеров и судов. Также более 30 самолетов и вертолетов. Личного состава – 5 тысяч.

Рыженко проанализировал учения "Си Бриз – 2021": смотрите видео