Об этом в эфире 24 Канала рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что это был штурмовик, сейчас учебно-тренировочный самолет.

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Несколько этапов обучения украинских пилотов

По словам военного инструктора, украинские пилоты начали подготовку еще с прошлого года, сначала в Великобритании проходили курсы английского и изучали соответствующую программу по F-16, а сейчас закончили подготовку на Alphajet.

В составе этой группы в основном молодые летчики, которые летали на учебно-тренировочных самолетах L-39. Вероятнее, что их дальнейшее обучение будет проходить в Румынии уже на F-16. Свитан отметил, что это правильное решение, ведь сначала надо было выучить английский язык, затем получить навыки пилотирования на Alphajet и только потом – на F-16.

В Alphajet неплохая пушка, подвеска до 2,5 тонн, может принимать набор различных средств поражения (ракеты, авиабомбы). Часть этих самолетов переоборудована приборными панелями, как у F-16. Предусмотрено 2 летчика: инструктор и курсант,

– рассказал Свитан.

В качестве боевых летчиков, со слов Свитана, украинская группа будет готова в следующем году. Он также предположил, что часть этой группы после обучения на Alphajet могла дальше получать навыки на Mirage.

К сведению! Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что самолеты Mirage, которые Украина может получить от Франции, могли бы усилить украинское небо. По его словам, Mirage 2000 по характеристикам лучше по высоте полета и скорости, чем F-16. Однако эта авиатехника имеет и ряд проблем.