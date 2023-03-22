Обучение украинских пилотов на Mirage 2000 во Франции: Воздушные силы опровергли информацию

Французское СМИ Le Figaro в среду 22 марта заверило, что уже больше месяца украинские пилоты во Франции проходят обучение на истребителях Mirage 2000. Происходит это якобы сразу на двух авиабазах.

Однако эту информацию опроверг спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он согласился, что во Франции раньше проходили учения, но не летного состава.

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В Воздушных силах опровергли заявление Le Figaro

В СМИ отметили, что решение обучать украинских пилотов во Франции приняли еще перед визитом Владимира Зеленского в Париж 8 февраля. Таким образом, Франция присоединилась к Соединенным Штатам, которые также проводят учения украинских пилотов на других истребителях, на F-16.

Эта подготовка якобы ускоренная и происходит на авиабазах Мон-де-Марсан и Нанси. Ее на французских истребителях-бомбардировщиках проходят около 30 пилотов-защитников Украины.

Однако Юрий Игнат заверил, что во Франции уже проходила подготовка авианаводчиков и курсы выживания для авиаторов. Однако "речь об учениях летного состава сейчас не идет".

Хотел бы сразу опровергнуть, чтобы не было искаженных разных фактов. Да, нам разные страны предлагают на сегодня свои площадки для возможного, потенциального будущего учения наших пилотов на тот тип, который будет избран коллегиально в консультациях с нашими западными партнерами,

– сказал он.

Может ли Франция передать самолеты

Как отмечают в западном СМИ, Франция могла бы не только учить пилотов, но и передать украинской армии десяток истребителей. Однако для этого необходимо политическое решение государства.

Более того, в начале марта министр обороны Себастьен Лекорню заявил, что продолжаются переговоры с Киевом о передаче Украине истребители Mirage 2000. Ведь, по словам президента Франции Эммануэля Макрона, тема самолетов в стране не табуирована.

Однако трудности с доставкой самолетов в Украину связаны, в частности, с логистикой, обучением, возможностями технического обслуживания: "Все это во временных горизонтах, которые явно не краткосрочны".

Отметим, что у французских воздушных сил сейчас 195 истребителей, из которых 99 именно Mirage 2000 разных серий и 96 Rafale. На вооружении военно-морских сил находится 40 самолетов. В последнее время Франция постепенно отказывается от Mirage в пользу Rafale, хотя модификация Mirage 2000-C считается неплохим самолетом. После дополнительного ремонта страна может продать его заинтересованным странам.