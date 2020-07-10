В США обязали иностранных студентов посещать личные занятия или покинуть страну, если их учебные заведения продолжают работать в дистанционном режиме. Университеты рассматривают варианты выхода из ситуации.

Этот шаг может повлиять на тысячи иностранных студентов, которые приезжают в США чтобы участвовать в учебных программах. При этом сами колледжи сейчас пытаются решить, как начать будущий учебный год, поскольку COVID-19 все еще не отступил. И много заведений намерены и в дальнейшем продолжать обучение удаленно.

Подробности Иностранные студенты должны выехать из США, если в их вузах введут онлайн-обучение

В случае нарушения нового правила, студенты могут столкнуться с последствиями иммиграции, включая процедуру депортации. Сайт 24 канала рассказывает, кто пострадает больше всего и почему "в минусе" оказываются сами Штаты.

Кого касается нововведение?

Всех иностранцев, которые получают образование в США и не планируют или не имеют возможности с осени посещать лично занятия. В частности, это влияет и на новых студентов – если программы предусматривают исключительно онлайн-обучение в новом семестре, им не выдадут визы.

Прежде всего изменения коснутся студентов, находящихся в США по визам F-1 и M-1.

F-1 – для обучения в университетах, колледжах, школах и других академических учреждениях.

– для обучения в университетах, колледжах, школах и других академических учреждениях. M-1 – для неакадемических программ или программ профессионального обучения.

В этих случаях студенты могут разве что перевестись в другое учебное заведение с очным форматом обучения.

Студенты университетов, которые объявили о совмещении личных и онлайн-классов на осенний семестр (так называемая "гибридная" модель) могут оставаться в США. Однако университету или колледжу необходимо подтвердить правительству, что они не полагаются только на онлайн-курсы и, если это изменится в течение семестра, должны предупредить об этом правительство в течение 10 дней.

Как это повлияет на количество студентов-иностранцев в США?

Данные правительства США показывают, что в прошлом году было выдано свыше 373 000 виз, которые сейчас попадают под введенные ограничения.

В 2018-19 годах в США было более миллиона иностранных студентов. Это – около 5,5% от общего количества студентов страны. Из них почти три четверти – граждане Азии (48% из Китая и 26% из Индии). Однако эти цифры в последнее время уменьшались из-за более ограничительной политики в отношении визовых студенческих курсов в США и изменения отношения за рубежом к обучению здесь.

По данным Министерства торговли США, только за 2018 год студенты-иностранцы внесли в экономику страны 45 миллиардов долларов.



Оставаться в США могут только те, у кого будут занятия в вузах / Фото unsplash

Такое нововведение правительства действительно может побудить потенциальных студентов отложить свое решение о вступлении в американские учебные заведения, а нынешние могут рассматривать возможность отмены семестра.

CNBC пишет также о том, что среди студентов колледжей уже растет спрос на возврат внесенных за обучение денег.

В то время, когда количество новых иностранных студентов уменьшается, наша нация рискует потерять глобальный талант из-за новой политики, которая вредит нам академически и экономически,

– заявила изданию гендиректор NAFSA (Ассоциация международных педагогов) Эстер Бриммер.

Точное количество лиц, которые пострадают от этого нововведения, пока неизвестно.

Как университеты отреагировали на новые указания?

В целом 9% университетов США ранее отметили, что планируют преподавать осенью все свои занятия в интернете. Во многих других заведениях все еще нет ясности относительно того, как будет выглядеть будущий учебный год.

Так, в Гарварде в начале недели объявили, что все курсы нового учебного года будут переведены в интернет. В частности, и для ограниченного количества студентов, которым разрешено жить в университетском кампусе.

Мы должны сделать все возможное для того, чтобы наши студенты могли продолжать обучение, не боясь вынужденно покинуть страну посреди года, что нарушит их академический прогресс и подорвет обязательства и жертвы, на которые многие из них шли ради возможности получить здесь образование,

– заявил президент Гарварда Лоуренс Баков.

Журналистка Элизабет Шпиерс, которая преподает в Нью-Йоркском университете, отметила, что многие из ее студентов полагаются на визы и не смогут просматривать онлайн-программу из-за разницы во времени между США и их странами и по другим соображениям, передает ВВС.

Президент Стэнфорда Марк Тессье-Лавинь выразил обеспокоенность тем, что решение создаст больше неопределенности и сложности для иностранных студентов:

Наши зарубежные студенты должны иметь возможность продолжать прогрессировать в достижении своих степеней, и мы, как университет, намерены поддержать их в этом. Мы будем работать с нашими коллегами и национальными ассоциациями, чтобы понять, как лучше достичь этого в контексте этих новых правил, а также призвать Администрацию пересмотреть свою позицию.

Вице-президент Американского совета по вопросам образования (организация представляет около 1800 колледжей и университетов) Брэд Фарнсворт сказал CNN, что это объявление застало его самого и многих коллег врасплох: "Мы думаем, что это создаст больше путаницы и больше неопределенности".

Он добавил, что переживает также из-за того, что произойдет, если ситуация с COVID-19 ухудшится осенью, и университеты, которые сейчас предлагают индивидуальные занятия, должны будут перенести все курсы в интернет, чтобы не подвергать опасности своих сотрудников и студентов.

Аргументы сторонников нововведения

Как пишет The New York Times, сторонники такого решения настаивают на том, что в администрации сделали более жесткой программу, которая выдает студенческие визы и удостоверения на работу, поскольку она предусматривает "окно" для иммигрантов, которые останутся в стране после окончания учебы и будут конкурировать с американцами за рабочие места.

По их мнению, новое правило может помочь закрыть это "окно" для студентов, получающих разрешение на временную работу в США в течение 12 месяцев после окончания учебы.

Почему это решение критикуют?

Политики и ученые раскритиковали это решение по ряду причин. В частности, и потому, что большое количество иностранных студентов, которые ежегодно приезжают в США на учебу, являются важным источником дохода для университетов.

Так, CNBC отмечает: если меньше иностранных студентов смогут учиться в этой стране, это может повлечь неприятности для колледжей. За последнее десятилетие значительные сокращения государственного финансирования высшего образования оказывали давление на заведения: те вынуждены были принимать больше студентов, которым нужна меньшая помощь. Именно поэтому многие учебные заведения полагаются на доходы от иностранных студентов, которые обычно платят больше.

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Частные университеты среднего уровня будут особенно страдать. Как результат – будут принимать больше американских студентов, которые полностью оплачивают обучение, и будут менее щедрыми в своих предложениях финансовой помощи для абитуриентов, которые нуждаются в льготах.

Конгрессмен Дебби Дингелл свою очередь призвала Министерство внутренней безопасности пересмотреть свое решение:

"Отстранять этих студентов из-за независящих от них обстоятельств – глупо и это вызывает беспокойство. Кажется, что для США здесь нет никакой общественной выгоды, это может нанести ущерб качеству образования, которое получают студенты, тогда как даже при дистанционном обучении многие остаются на территории университета и в общине, что способствует образованию и культурному опыту многими другими способами, и многие из них уже подписали договоры об аренде и оплатили обучение".



Такой подход может ухудшить качество образования / Фото unsplash

Кроме того, такая директива администрации Трампа вызвала путаницу, когда студенты массово бросились уточнять свои статусы, а университеты – переосмысливать политику восстановления на фоне пандемии коронавируса, пишет The New York Times.

Чтобы сохранить свой статус, много студентов-иностранцев начали наперегонки записываться на личные классы, даже если они не связаны напрямую с их специальностями. А студенты почти десятка университетов запустили электронные таблицы, чтобы американские студенты могли поменяться курсами со своими иностранными одногруппниками.

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Если есть жестокий способ решить вопрос иммиграции, нация может быть уверена, что администрация Трампа найдет его, отмечает Los Angeles Times.

Издание напоминает: администрация уже использовала пандемию для эффективного закрытия системы предоставления убежища для беженцев, а закрытие визовых бюро в США и за рубежом значительно уменьшило предоставление виз. И все это можно считать спланированными усилиями администрации уменьшить всю иммиграцию в Штаты.

Хоть все это и угрожает жизнеспособности самой Службы гражданства и иммиграции США, которая получает свой бюджет за визовые сборы и другие начисления за оформление соответствующих документов. Нет обработки виз – нет дохода.

Вместо того, чтобы вызвать еще один стресс для экономики, администрация должна действовать гуманно и продолжать карантинные ограничения до тех пор, пока не будет возможности смягчить такие кардинальные изменения в обучении студентов,

– пишет LA Times.

Действительно администрация Трампа за последние несколько месяцев внесла целый ряд изменений в иммиграционную систему США, ссылаясь при этом на пандемию коронавируса. Что небезосновательно наталкивает на мысль о том, что Трамп, в рамках предвыборной кампании, вероятно, приступил к воплощению давно объявленного плана – уменьшить легальную иммиграцию в Штаты в целом.