У США зобов'язали іноземних студентів відвідувати особисті заняття або покинути країну, якщо їхні навчальні заклади продовжують працювати у дистанційному режимі. Університети розглядають варіанти виходу з ситуації.

Цей крок може вплинути на тисячі іноземних студентів, які приїжджають до США аби брати участь у навчальних програмах. При цьому самі коледжі наразі намагаються вирішити, як розпочати майбутній навчальний рік, оскільки COVID-19 все ще не відступив. І багато закладів мають намір й надалі продовжувати навчання віддалено.

Деталі Іноземні студенти мають виїхати зі США, якщо в їх вишах введуть онлайн-навчання

У разі порушення нового правила, студенти можуть зіштовхнутися з наслідками імміграції, включаючи процедуру депортації. Сайт 24 каналу розповідає, хто постраждає найбільше і чому "в мінусі" опиняються самі Штати.

Кого стосується нововведення?

Усіх іноземців, які здобувають освіту в США та не планують чи не мають можливості з осені відвідувати особисті заняття. Зокрема, це впливає і на нових студентів – якщо програми передбачають виключно онлайн-навчання у новому семестрі, їм не видадуть візи.



Передусім зміни торкнуться студентів, які перебувають у США за візами F-1 і M-1.

F-1 – для навчання в університетах, коледжах, школах та інших академічних установах.

– для навчання в університетах, коледжах, школах та інших академічних установах. M-1 – для неакадемічних програм або програм професійного навчання.

У цих випадках студенти можуть хіба що перевестися в інший навчальний заклад з очним форматом навчання.

Студенти університетів, які оголосили про поєднання особистих та онлайн-класів на осінній семестр (так звана "гібридна" модель) можуть залишатися у США. Однак університету чи коледжу необхідно підтвердити уряду, що вони не покладаються лише на онлайн-курси і, якщо це зміниться протягом семестру, повинні попередити про це уряд протягом 10 днів.

Як це вплине на кількість студентів-іноземців у США?

Дані уряду США показують, що минулого року було видано понад 373 000 віз, які наразі потрапляють під введені обмеження.

У 2018-19 роках у США було понад мільйон іноземних студентів. Це – близько 5,5% від загальної кількості студентів країни. З них майже три чверті – громадяни Азії (48% з Китаю та 26% з Індії). Проте ці цифри останнім часом зменшувалися через більш обмежувальну політику щодо візових студентських курсів у США та зміни ставлення за кордоном щодо навчання тут.

За даними Міністерства торгівлі США, лише за 2018 рік студенти-іноземці внесли в економіку країни 45 мільярдів доларів.



Залишатися у США можуть лише ті, хто матиме заняття у вишах / Фото unsplash

Таке нововведення уряду справді може спонукати потенційних студентів відкласти своє рішення про вступ до американських навчальних закладів, а нинішні можуть розглядати можливість скасування семестру.

CNBC пише також про те, що серед студентів коледжів уже зростає попит на повернення внесених за навчання грошей.

У той час, коли кількість нових закордонних студентів зменшується, наша нація ризикує втратити глобальний талант через нову політику, яка шкодить нам академічно та економічно,

– заявила виданню гендиректорка NAFSA (Асоціація міжнародних освітян) Естер Бріммер.

Точна кількість осіб, які постраждають від цього нововведення, наразі невідома.

Як університети відреагували на нові вказівки?

У цілому 9% університетів США раніше зазначили, що планують викладати восени всі свої заняття в Інтернеті. У багатьох інших закладах все ще немає ясності щодо того, як буде виглядати майбутній навчальний рік.

Так, у Гарварді на початку тижня оголосили, що всі курси нового навчального року будуть переведені в Інтернет. Зокрема, і для обмеженої кількості студентів, яким дозволено жити в університетському кампусі.

Ми повинні зробити все можливе для того, щоб наші студенти могли продовжувати навчання, не боячись вимушено покинути країну посеред року, що порушить їхній академічний прогрес і підірве зобов'язання та жертви, на які багато з них ішли заради можливості отримати тут освіту,

– заявив президент Гарварду Лоуренс Баков.

Журналістка Елізабет Шпіерс, яка викладає в Нью-Йоркському університеті, зазначила, що багато її студентів покладаються на візи і не зможуть переглядати онлайн-програму через різницю в часі між США та їхніми країнами й інші міркування, передає ВВС.

Президент Стенфорда Марк Тессьє-Лавінь висловив стурбованість тим, що рішення створить більше невизначеності та складності для іноземних студентів:

Наші закордонні студенти повинні мати можливість продовжувати прогресувати у досягненні своїх ступенів, і ми, як університет, маємо намір підтримати їх у цьому. Ми будемо працювати з нашими колегами та національними асоціаціями, щоб зрозуміти, як найкраще досягти цього в контексті цих нових правил, а також закликати Адміністрацію переглянути свою позицію.

Віце-президент Американської ради з питань освіти (організація представляє близько 1800 коледжів та університетів) Бред Фарнсворт зазначив CNN, що це оголошення застало його самого та багатьох колег зненацька: "Ми думаємо, що це створить більше плутанини та більше невизначеності".

Він додав, що переймається також через те, що станеться, якщо ситуація з COVID-19 погіршиться восени, і університети, які зараз пропонують особисті заняття, муситимуть перенести всі курси в Інтернет, щоб не наражати на небезпеку своїх працівників та студентів.

Аргументи прихильників нововведення

Як пише The New York Times, прихильники такого рішення наполягають на тому, що в адміністрації зробили більш жорсткою програму, яка видає студентські візи та посвідчення на роботу, оскільки вона передбачає "вікно" для іммігрантів, які залишаться в країні після закінчення навчання та будуть конкурувати з американцями за робочі місця.

На їхню думку, нове правило може допомогти закрити це "вікно" для студентів, які отримують дозвіл на тимчасову роботу у США протягом 12 місяців після закінчення навчання.

Чому це рішення критикують?

Політики та науковці розкритикували це рішення з низки причин. Зокрема, й тому, що велика кількість іноземних студентів, які щороку приїздять до США на навчання, є важливим джерелом доходу для університетів.

Так, CNBC зазначає: якщо менше іноземних студентів зможуть навчатися у цій країні, це може спричинити неприємності для коледжів. За останнє десятиліття значні скорочення державного фінансування вищої освіти чинили тиск на заклади: ті змушені були приймати більше студентів, яким потрібна менша допомога. Саме тому багато навчальних закладів покладаються на доходи від іноземних студентів, які зазвичай платять найбільше.

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Приватні університети середнього рівня будуть особливо страждати. Як результат – прийматимуть більше американських студентів, які повністю оплачують навчання, і будуть менш щедрими у своїх пропозиціях фінансової допомоги для вступників, які потребують пільг.

Конгресменка Деббі Дінгелл своєю чергою закликала Міністерство внутрішньої безпеки переглянути своє рішення:

"Видаляти цих студентів через непідвладні для них обставини – безглуздо і це викликає занепокоєння. Здається, що для США тут не існує жодної суспільної вигоди, це може завдати шкоди якості освіти, яку отримують студенти, тоді як навіть за дистанційного навчання багато хто залишається на території університету та в громаді, що сприяє освіті та культурному досвіду багатьма іншими способами, і чимало з них вже підписали договори про оренду та оплатили навчання".



Такий підхід може погіршити якість освіти / Фото unsplash

Крім того, така директива адміністрації Трампа викликала плутанину, коли студенти масово кинулися уточнювати свої статуси, а університети – переосмислювати політику відновлення на тлі пандемії коронавірусу, пише The New York Times.



Щоб зберегти свій статус, багато студентів-іноземців почали наввипередки записуватися на особисті класи, навіть якщо вони не пов'язані напряму з їхніми спеціальностями. А студенти майже десятка університетів запустили електронні таблиці, щоб американські студенти могли помінятися курсами зі своїми іноземними одногрупниками.

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Якщо є жорстокий спосіб вирішити питання імміграції, нація може бути впевнена, що адміністрація Трампа знайде його, зазначає Los Angeles Times.

Видання нагадує: адміністрація вже використовувала пандемію для ефективного закриття системи надання притулку для біженців, а закриття візових бюро у США та за кордоном значно зменшило надання віз. І все це можна вважати спланованими зусиллями адміністрації зменшити всю імміграцію до Штатів.

Хоч все це і загрожує життєздатності самої Служби громадянства та імміграції США, яка отримує свій бюджет за візові збори та інші нарахування за оформлення відповідних документів. Немає обробки віз – немає доходу.

Замість того, щоб спричинити ще один стрес для економіки, адміністрація повинна діяти гуманно та продовжувати карантинні обмеження доти, поки не буде можливості пом'якшити такі кардинальних зміни у навчанні студентів,

– пише LA Times.

Справді адміністрація Трампа за останні кілька місяців внесла цілу низку змін у імміграційну систему США, посилаючись при цьому на пандемію коронавірусу. Що небезпідставно наштовхує на думку про те, що Трамп, в рамках передвиборчої кампанії, ймовірно, приступив до втілення давно оголошеного плану – зменшити легальну імміграцію до Штатів в цілому.