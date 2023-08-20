Так, сеть тронул ролик с испанскими военными. Они громко и радостно выкрикивали украинские лозунги, провожая военных из Украины.

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Провели под крики "Слава Украине!"

Видео, выложенное в сеть, ярко демонстрирует уровень уважения и восхищения нашими военными. Когда украинским защитникам нужно было возвращаться домой, их провожали громко и с радостью.

Испанские военные не сдерживали эмоций. Они радостно и громко выкрикивали "Слава Україні!", на что наши военные кричали в ответ – "Героям Слава!".

Как наших военных провожали в Испании: трогательное видео

Напомним, что генерал-лейтенант Бундесвера Андреас Марлоу дал интервью. В нем он объявил приоритеты во время учений наших военных.

По его словам, с самого начала полномасштабного вторжения запросы изменились. Раньше акцент делали на обучении оборонной тактики и тому, как воевать в городских условиях. Пока приоритет другой.

Подготовка сержантов и офицеров – это то, что больше всего волнует украинцев, потому что профессиональные солдаты воюют в этой войне уже полтора года, и многие из них погибли или были ранены – поэтому они нуждаются в свежей порции военных лидеров.

– подчеркнул он.

Тем временем учения на F-16 начались

Это констатировал министр обороны Украина Алексей Резников. Он также отметил, что в самолетную коалицию вошли 11 стран-партнеров. Причем Нидерланды и Дания взяли на себя лидерство по проекту обучения пилотов, техников и инженеров.

А когда учения закончатся? По словам Резникова, об этом сообщат инструкторы. Они будут следить, как воспринимают новые навыки и взаимодействуют между собой пилоты, инженеры и техники.

В этом материале командующий Воздушными силами Николай Олещук рассказывал, какие еще самолеты нуждаются в Украине. По его словам, мы не ограничиваемся только F-16.