Так, мережу зворушив ролик з іспанськими військовими. Вони гучно та радісно викрикували українські гасла, проводжаючи військових з України.

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Провели під вигуки "Слава Україні!"

Відео, яке виклали у мережу, яскраво демонструє рівень поваги та захоплення нашими військовими. Коли українським захисникам потрібно вже було повертатися додому, їх проводжали гучно та з неабиякою радістю.

Іспанські військові не стримували емоцій. Вони радісно та гучно викрикували "Слава Україні!", на що наші військові кричали у відповідь – "Героям Слава!".

Як наших військових проводжали в Іспанії: зворушливе відео

Нагадаємо, що генерал-лейтенант Бундесверу Андреас Марлоу дав інтерв'ю. У ньому він оголосив пріоритети під час навчань наших військових.

За його словами, від початку повномасштабного вторгнення запити змінилися. Раніше акцент робили на навчанні оборонної тактики та тому, як воювати в міських умовах. Наразі пріоритет інший.

Підготовка сержантів і офіцерів – це те, що найбільше хвилює українців, тому що професійні солдати воюють у цій війні вже півтора року, і багато з них загинули або були поранені – тому вони потребують свіжої порції військових лідерів,

– наголосив він.

Тим часом навчання на F-16 розпочалися

Це констатував міністр оборони України Олексій Резніков. Він також зазначив, що до літакової коаліції увійшло 11 країн-партнерів. Причому Нідерланди та Данія взяли на себе лідерство щодо проєкту навчання пілотів, техніків й інженерів.

А коли навчання закінчаться? За словами Резнікова, про це повідомлять інструктори. Вони стежитимуть, як сприймають нові навички та взаємодіють між собою пілоти, інженери та техніки.

У цьому матеріалі командувач Повітряних сил Микола Олещук розповідав, яких ще літаків потребує Україна. За його словами, ми не обмежуємося лише F-16.