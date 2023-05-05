Кроме того, они обсудили дальнейшую поддержку Украины в военном плане. Далее Шмигаль и Уоллес посетили украинских военных, проходящих обучение в Британии по стандартам НАТО.

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Денис Шмигаль встретился с Беном Уоллесом

Глава Кабмина 5 мая в составе украинской делегации прибыл в Соединенное Королевство. Там его встретил министр обороны Британии Бен Уоллес.

Политики с глазу на глаз обсудили, как обеспечить украинских солдат оружием для контрнаступления, а также решили усилить оборону нашей страны.

Скоординировали шаги, необходимые для нашего контрнаступления и дальнейшего укрепления обороноспособности Украины,

– сообщил Шмигаль.

Далее делегация ознакомилась с процессом обучения очередной группы военных ВСУ. По словам главы Кабмина, военную подготовку в Соединенном Королевстве прошли уже около 15 тысяч украинцев.

Денис Шмигаль, Бен Воллес посетили украинских военных в Британии / Фото Дениса Шмыгаля:

Также украинский премьер поблагодарил британское правительство за инициативность в создании программы "INTERFLEX", по которой сейчас учатся наши защитники. В заключение Шмигаль пожелал украинцам выдержки, силы духа и воли к борьбе.

Обратите внимание! INTERFLEX – кодовое название программы по обучению украинских солдат, которое начало Великобритания в июле 2022 года. Ее цель – научить примерно 10 тысяч украинцев за каждые 120 дней западной методологии ведения войны. В настоящее время, кроме Британии, в этой программе принимают участие еще 8 стран-партнеров Украины.

Шмигаль встретился с главой МИД Британии

Впоследствии в Лондоне Денис Шмигаль встретился с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клэверли. Политики обсудили возобновление украинского государства, привлечение частного бизнеса в развитие Украины, а также реализацию реформ.

Денис Шмигаль встретился с Джеймсом Клеверли: смотрите видео

Также глава Кабмина ожидает поддержки Британии на Вильнюсском саммите НАТО, который состоится летом 2023 года. В заключение он поблагодарил главу МИД Британии за всестороннюю поддержку и заверил, что Украина победит.

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