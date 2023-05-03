Боеприпасы Евросоюз будет поставлять из собственных складов. Кроме того, ЕС планирует увеличить производство снарядов для собственных нужд.

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Евросоюз поможет Украине снарядами

Премьер-министр Денис Шмигаль 3 мая в своем телеграмм-канале сообщил, что страны ЕС договорились о поставках боеприпасов нашей стране на сумму 2 миллиарда евро. Из них 1 миллиард евро будет выделено на то, чтобы отправить оружие нашей стране уже сейчас, а остальную часть потратят на дальнейшую закупку снарядов для ВСУ.

Кроме того, премьер подчеркнул, что Европа также увеличивает возможности производства боеприпасов. На это она направит еще 1 миллиард евро.

Благодарны Европейской комиссии за активную работу, справедливую позицию и солидарность с Украиной,

– подчеркнул Шмигаль.

В заключение глава Кабмина сказал, что это решение, которое "приблизит нашу победу и мир в Европе".

ЕС хочет увеличить производство боеприпасов

3 мая Европейская комиссия приняла закон о поддержке производства боеприпасов, благодаря которому хочет стимулировать европейскую оборонную промышленность инвестировать в наращивание своих производственных мощностей. По словам комиссара по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретона, промышленность Европы "не имеет такого масштаба, чтобы удовлетворить потребности Украины и даже членов ЕС".

План беспрецедентен и призван напрямую за средства ЕС наращивать нашу оборонную промышленность как для Украины, так и для нашей безопасности,

– подчеркнул Бретон.

Европейский комиссар также уверен, что в течение года Евросоюз "увеличит нашу производственную мощность до 1 миллиона снарядов в год". Кроме этого, он предлагает снабжать Украину боеприпасами не из запасов стран-членов ЕС, а напрямую с заводов.

"Наша промышленность теперь должна перейти на режим военной экономии", – отметил Бретон.

Обратите внимание! По данным Евросоюза, Украина использует примерно 60 – 210 тысяч артиллерийских снарядов в месяц, в то же время Россия способна выпустить в десять раз больше – от 600 тысяч до 1,8 миллиона снарядов. Несмотря на это, как у украинской, так и у российской армии проблемы с боеприпасами, чтобы получить преимущество на поле боя.

Евросоюз сделал план изготовления снарядов для Украины