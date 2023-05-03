Боєприпаси Євросоюз буде постачати з власних складів. Крім цього, ЄС планує збільшити виробництво снарядів для власних потреб.

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Євросоюз допоможе Україні снарядами

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 3 травня у своєму телеграм-каналі повідомив, що країни ЄС домовилися про постачання боєприпасів нашій країні на суму 2 мільярди євро. З них 1 мільярд євро виділять на те, щоб відправити зброю нашій країні вже зараз, а іншу частину витратять на подальшу закупівлю снарядів для ЗСУ.

Крім цього, прем'єр наголосив, що Європа також збільшує можливості виробництва боєприпасів. На це вона спрямує ще 1 мільярд євро.

Вдячні Європейській комісії за активну роботу, справедливу позицію та солідарність з Україною,

– підкреслив Шмигаль.

Наостанок очільник Кабміну сказав, що це рішення, що "наблизить нашу перемогу та мир у Європі".

ЄС хоче збільшити виробництво боєприпасів

Європейська комісія 3 травня ухвалила закон про підтримку виробництва боєприпасів, завдяки якому хоче стимулювати європейську оборонну промисловість інвестувати в нарощування своїх виробничих потужностей. За словами комісара з питань внутрішнього ринку та оборонної промисловості Тьєррі Бретона, промисловість Європи наразі "не має такого масштабу, щоб задовольнити потреби України та навіть членів ЄС".

План є безпрецедентним і покликаний напряму за кошти ЄС нарощувати нашу оборонну промисловість як для України, так і для нашої безпеки,

– наголосив Бретон.

Європейський комісар також впевнений, що протягом року Євросоюз "зможе збільшити нашу виробничу потужність до 1 мільйона снарядів на рік". Крім цього, він пропонує забезпечувати Україну боєприпасами не з запасів країн-членів ЄС, а напряму з заводів.

"Наша промисловість тепер має перейти на режим військової економії", – зазначив Бретон.

Зверніть увагу! За даними Євросоюзу, Україна використовує приблизно 60 – 210 тисяч артилерійських снарядів на місяць, водночас Росія здатна випустити вдесятеро більше – від 600 тисяч до 1,8 мільйона снарядів. Попри це, як українська, так і російська армія мають проблеми з боєприпасами, щоб отримати перевагу на полі бою.

Євросоюз зробив план виготовлення снарядів для України