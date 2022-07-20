Обученные уже закончились: в российские войска и отряды наемников набирают всех без розбора
Кадровые резервы основной российской оккупационной армии уже истощены. Для пополнения собственных войск путин использует любые доступные ему методы, но при этом не решается объявить мобилизацию.
По данным источников 24 канала в разведке, после того, как россия положила на полях Украины свои боеспособные подразделения, вся стратегия агрессоров начала заключаться только в забрасывании позиций ВСУ "мясом". Такой подход кремлевского командования к ведению войны неизбежно приведет к тотальному поражению россии на поле боя.
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Если, конечно, бункерный диктатор не сможет каким-то образом заморозить конфликт или повернуть ситуацию в свою пользу.
Пополнять полки и батальоны ОРДЛО некем
Пока же ситуация на фронтах для россии складывается совсем не в ее пользу. Понятно, что оккупанты имеют огромное количество боеспособных сил и средств для уничтожения украинских городов, могут дальше продолжать стачивать свою армию о нашу оборону и даже попытаться продвинуться глубже по нашей территории.
Тем не менее, с учетом планов закрепиться на захваченных населенных пунктах, а также намерений Украины освободить свои земли, захватчикам нужна немалая группировка для обороны. Поэтому в генштабе россии пытаются одновременно выполнить политические указания современного Гитлера, и сохранить силы для сдерживания дальнейших украинских контрнаступлений. А с этим у россиян есть серьезные проблемы.
Согласно данным разведки, боеспособные подразделения так называемых "народных милиций" квазиреспублик еще в начале полномасштабной войны понесли невероятные потери. Пополняли свои группировки российские прокси за счет резервистов, по состоянию на 20 июля также закончившихся. Это же касается полков и батальонов, созданных из мобилизованных. Они служили "пушечным мясом", которое быстро пополняли благодаря многочисленным мобилизационным рейдам в Донецкой и Луганской областях. Впрочем, сейчас этот ресурс иссяк почти полностью. Ведь в последние недели мобилизовывали людей с инвалидностью, наркоманов и бездомных.
Из-за того, что "республики" превратились в территорию без мужчин, пополнять полки и батальоны в ОРДЛО россияне вскоре больше не смогут.
В армию россии набирают всех без отбора
Поскольку для продолжения войны и борьбы за путинские идеи россия постоянно нуждается в пополнении личного состава оккупационной армии, скрытая мобилизация там проводится очень активно. Тактика огневого вала и продвижение к границам Донбасса и Луганщины требует от генералов непрерывного потока новых солдат вместо погибших и раненых. Поэтому уже с начала июня в российских военкоматах вообще прекратили кадровый отбор потенциальных смертников. Главный критерий при наборе в захватническую армию – способность ходить.
Любого, кто хочет подписать контракт и отправиться погибнуть в Украину, командование без промедлений везет на передовую. Более того, с 18 июля по приказу высших должностных лиц на войну начали принудительно перекидывать даже тех военных, кто отказался от участия в боевых действиях.
У путина не волнуются из-за того, что его войска попадают в большинстве своем необученные специалисты, что у них нет средств защиты, аптечек и бронетехники. Ибо главное для кремлевского старца – продолжение кровавой игры в "войнушку".
Поскольку поток желающих воевать постепенно уменьшается даже несмотря на работу боевой пропаганды, в россии обманом заставляют воевать срочников. Кроме того, для того чтобы закрыть потребности в наборе нужной численности войска, подписывать контракт предлагают мобилизованным в "ДНР" и "ЛНР". Мол, терять им все равно нечего, а на контракте будет и денежное довольствие, и компенсация родственникам в случае гибели. От таких махинаций общее количество основных российских войск, конечно, не меняется, но полковники и генералы могут отчитаться о "хорошо проделанной работе".
В ЧВК также уменьшают требования к наемникам
Многочисленные российские частные военные компании также понесли серьезные потери в боях, из-за чего также усилили набор наемников. Потому и на улицах разных городов россии и появились объявления о возможности заработать в рядах "элитных вагнеровцев". Впрочем, если раньше в ЧВК существовал достаточно серьезный отбор: туда не принимали людей без опыта участия в боевых действиях, с плохим здоровьем и с нужными военными специальностями, то сейчас ситуация изменилась. С недавних пор ряды наемников начали пополнять даже теми, кто просто служил срочную службу и согласен воевать "без обязательств и ответственности".
Так что дела у российского войска действительно достаточно плохи. Несмотря на то, что захватчики способны совершить на нашей территории множество военных преступлений, убить тысячи гражданских и защитников Украины, с каждым днем армия захватчиков превращается в сборище неквалифицированного мяса. Которое будет убивать и умирать из-за желания путина одержать какие-то геополитические победы.