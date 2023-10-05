Обвал Дегтяровского моста: в департаменте КГГА и "Киевавтодоре" проходят обыски

5 октября 2023, 21:17
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Источник:

Киевская городская прокуратура

В Киеве в конце сентября обрушилось несколько пролетов Дегтяровского моста. Из-за инцидента начались обыски в Департаменте Киевской городской государственной администрации, а также в "Киевавтодоре" и подрядчиков.

В прокуратуре заявили, что 5 октября обыски прошли одновременно по 8 адресам. Ранее в Киевской городской государственной администрации рассказывали, что обвал случился во время проведения ремонта.

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Где провели обыски из-за обвала моста

Киевская городская прокуратура рассказала, что уголовное дело возбуждено из-за вероятное присвоение бюджетных денег при реконструкции моста по улице Дегтяревской и Довженко должностными лицами:

  • Департамента транспортной инфраструктуры КГГА;
  • "Киевавтодора";
  • рядом субъектов ведения хозяйства.

Именно в рамках уголовного дела 5 октября на основании определения суда провели обыски одновременно по 8 адресам.

  • Департамента КГГА;
  • коммунальной корпорации;
  • подрядных организаций

Следует отметить, что полиция возбудила уголовное дело по статье 272 о нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью.

Обыски из-за обвала Дегтяревского моста / Фото Киевской прокуратуры

Обвал Дегтяровского моста: коротко

  • 30 сентября 2023 года на Дегтяревском мосту на Шулявке произошел обвал – там несколько балок упали на проезжую часть.
  • В Киевской городской государственной администрации рассказали, что обрушение произошло во время монтажа седьмой балки в проектное положение – она потеряла свою устойчивость и упала. Далее балка задела часть уже смонтированной конструкции. Именно поэтому она потеряла устойчивость и так упали 6 других балок пролетного строения.
  • В "Киевавтодоре" заявили, что ответственность за проведение работ на объекте несет непосредственно подрядчик.
Автор: Діана Квасневська