Обвал каньона в Бразилии: количество жертв возросло, водолазы еще ищут тела

Полиция Бразилии сообщила, что в трагедии в штате Минас-Жерайс количество жертв уже больше. Там, напомним, скала упала на туристов.

На катера с людьми обрушилась часть стенки каньона. В результате погибли по меньшей мере 10 человек.

Как все произошло В Бразилии на лодки с туристами обрушилась стена каньона: много жертв – жуткие кадры

Обвал стены в каньоне в Бразилии: новые подробности

Бразильские правоохранители сообщили, что до сих пор устанавливают личности погибших туристов, на которых 8 января упала скала в каньоне на озере Фурнаш. Сначала было известно о 5 погибших, а теперь говорится о 10 жертвах.



Озеро Фурнаш, где произошла трагедия / Фото АР

Весь день водолазы искали в воде тела вероятных других жертв, и, как говорят местные власти, еще будут продолжать это делать – ведь неизвестно, сколько людей было на лодках.

От падения части стены каньона пострадали 3 прогулочных катера с туристами.

Но основной удар пришелся на один из них – Jesus ("Иисус"). Все 10 погибших были на его борту.

Относительно пострадавших – известно, что 23 человека находятся в больницах с разными по тяжести травмами.



В Бразилии из-за падения скалы погибли 10 человек / Фото АР

спасатели говорят, что обвал, скорее всего, спровоцировали сильные осадки в регионе. Причем разрушение ландшафта вряд ли на этом прекратится.

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