В Швейцарии обвал ледника уничтожил 90% горной деревни: в сети показали спутниковые снимки

В среду, 28 мая, в швейцарских Альпах произошел сход ледника. Поток льда, грязи и камней накрыл собой почти всю горную деревню.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Reuters. Около 300 местных жителей эвакуировали накануне, один человек пропал без вести.

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Что известно об обвале

Эксперты, к которым обратились в Reuters, отметили, что трудно оценить, насколько вызванное изменением климата повышение температуры могло спровоцировать обвал – из-за роли разрушающейся склона горы.

В сети показали спутниковые снимки села: смотрите видео

Кроме того, на кадрах с дрона, которые транслировала швейцарская национальная телерадиокомпания SRF, видно огромную равнину из грязи и почвы, полностью покрывшую часть села, протекающую через него реку и лесистые склоны окружающей долины.

Как стихия разрушила горное село: смотрите видео

Мэр Блаттена Матиас Беллвальд на пресс-конференции пообещал отстроить разрушенное село.

Это ужасно, когда ты теряешь свой дом. Я сочувствую жителям Блаттена в это время,

– написала в Х президент страны Карин Келлер-Зуттер.

Поток льда, грязи и камней накрыл Блаттен: смотрите видео

Напомним, недавно в швейцарских Альпах возле горы Римпфишгорн нашли тела 5 лыжников. Прокуратура начала расследование обстоятельств трагедии. По предварительной информации, погибшие занимались скитурингом – видом активного туризма, когда спортсмены поднимаются на вершину на специальных лыжах, а затем спускаются с нее.