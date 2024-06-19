Падение моста в Киеве: когда его состояние проверяли и возможен ли дальнейший обвал

После обвала моста на Жилянской движение трамваев остановлено. Также перекрыто движение для автомобилей в обе стороны, поскольку мост обвалился на проезжую часть. Сейчас на месте работают специалисты.

Директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор рассказал, что через 2 – 3 часа движение должны открыть. Об этом с места происшествия сообщает корреспондентка 24 Канала.

Смотрите также В Киеве обвалилась пешеходная часть Воздухофлотского путепровода

Может ли обвалиться остальная часть моста

Руслан Кандибор рассказал, что последний раз этот мост на Жилянской обследовали в 2020 году и его аварийность не предполагалась.

По его словам, пока нельзя сказать заранее, возможен ли обвал остальной части моста.

Сейчас спасатели проводят аварийные работы. Специалисты ГСЧС разрезают металлические конструкции с помощью гидро- и электроинструмента. Также рабочие расчищают дорогу от разрушенных конструкций.

На месте работают 17 человек личного состава и 5 единиц пожарно-спасательной техники. Также привлечены 8 спасателей КАРС.

В КГГА сообщили , что сейчас вместо трамваев организовано автобусное сообщение по следующей схеме движения: улица Старовокзальная – площадь Галицкая – проспект Берестейский – улица Борщаговская до Кольцевой дороги.

Смотрите также В Киеве частично обвалился Воздухофлотский мост: фото и видео с места

Какой может быть причина обвала моста

Причина обвала тротуара Воздухофлотского путепровода пока неизвестна, ее еще предстоит установить. Профилактические ремонтные работы на мосту, по словам Кандибора журналистам "Киев 24", были запланированы на 2024 год.