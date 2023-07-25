На Закарпатье коммунальные службы работают над ликвидацией обвала моста через реку Тересва. А работники ГСЧС занимаются установкой нового механизированного моста.

Всего к работам привлечены 21 единица техники и 43 человека, среди них – 25 спасателей.

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Альтернативная переправа через Тересву

Чтобы избежать трафика в районе разрушенного моста работники Нацполиции перенаправляют потоки грузовиков на другие пути.

Впрочем, обрушившемуся автомобильному мосту уже строят альтернативу. Рядом с ним будет поставлена временная переправа из комплекта тяжелого механизированного моста ТММ-3.

Этот мост протяженностью 40 километров сможет выдержать технику весом до 60 тонн.

Через Тересву возводят временную переправу / ГСЧС

Предполагается, что эта конструкция позволит автомобилям временно двигаться по автодороге национального значения Н-09 "Мукачево – Рогатин – Львов".

Не исключено, что будут искать и другие пути обеспечения движения транспортных средств через реку Тересва, отметил глава Закарпатской ОВА Виктор Мыкыта.

Что известно о раненых

По состоянию на 25 июля известно о пяти пострадавших, которые во время обрушения моста находились в автомобилях. Среди раненых – трое детей.

Все пострадавшие госпитализированы и находятся под постоянным наблюдением врачей.

Что известно об обвале моста через реку Тересву