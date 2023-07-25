На Закарпатье коммунальные службы работают над ликвидацией обвала моста через реку Тересва. А работники ГСЧС занимаются установкой нового механизированного моста.
Всего к работам привлечены 21 единица техники и 43 человека, среди них – 25 спасателей.
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Альтернативная переправа через Тересву
Чтобы избежать трафика в районе разрушенного моста работники Нацполиции перенаправляют потоки грузовиков на другие пути.
Впрочем, обрушившемуся автомобильному мосту уже строят альтернативу. Рядом с ним будет поставлена временная переправа из комплекта тяжелого механизированного моста ТММ-3.
Этот мост протяженностью 40 километров сможет выдержать технику весом до 60 тонн.
Через Тересву возводят временную переправу / ГСЧС
Предполагается, что эта конструкция позволит автомобилям временно двигаться по автодороге национального значения Н-09 "Мукачево – Рогатин – Львов".
Не исключено, что будут искать и другие пути обеспечения движения транспортных средств через реку Тересва, отметил глава Закарпатской ОВА Виктор Мыкыта.
Что известно о раненых
По состоянию на 25 июля известно о пяти пострадавших, которые во время обрушения моста находились в автомобилях. Среди раненых – трое детей.
Все пострадавшие госпитализированы и находятся под постоянным наблюдением врачей.
Что известно об обвале моста через реку Тересву
- 24 июля стало известно, что около 19:00 произошло обвал автомобильного моста через реку Тересва. В воду упали 2 транспортных средства: один грузовой и один легковой автомобили.
- В результате обвала моста пострадали пять человек. Среди них дети – 10, 15 и 17 лет.
- В Закарпатской ОВ отметили, что мост обвалился из-за грузовика, существенно превысившего допустимые нормы нагрузки.
- Стало известно, что разрушенный мост построили еще в 1957 году. С тех пор его ни разу капитально не ремонтировали.