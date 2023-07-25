Известно, что мост построен еще в 1957 году. С тех пор его ни разу капитально не ремонтировали.

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Что известно о мосте который обрушился на Закарпатье

В Закарпатской области произошел обвал трех секций аварийного 66-летнего моста вблизи поселка Тересва Тячевского района,

– заявили в Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры.

Там объяснили, что мост расположен на дороге Н-09 Мукачево – Рахов – Ивано-Франковск – Львов. Известно, что:

его построили еще в 1957 году и с тех пор, то есть 66 лет, ни разу капитально не ремонтировали ;

; проезд по мосту поддерживали исключительно в рамках эксплуатационного содержания.

С 2018 года искусственное сооружение находилось в аварийном состоянии. Учитывая это, им было запрещено проезжать транспортным средствам, весом более 7 тонн. Соответствующие знаки предупреждали об этом по обе стороны моста,

– объяснили в агентстве.

Согласно их данным, мост 24 июля рухнул под движением грузовика с песком, который весил 45 тонн. То есть превысил вес в семь раз. Итак:

на мосту обрушились секции;

вместе с грузовиком провалился проезжавший через мост легковой автомобиль;

5 человек ранены, один – в тяжелом состоянии.



Как перекрыли дорогу на мосту / Инфографика агентства

На Закарпатье обрушился мост: основное