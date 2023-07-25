Відомо, що міст збудований ще у 1957 році. З того часу його жодного разу капітально не ремонтували.
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Що відомо про міст, який обвалився на Закарпатті
У Закарпатській області стався обвал трьох секцій аварійного 66-літнього мосту поблизу селища Тересва Тячівського району,
– заявили у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури.
Там пояснили, що міст розміщений на дорозі Н-09 Мукачево – Рахів – Івано-Франківськ – Львів. Відомо, що:
- його збудували ще у 1957 році та з того часу, тобто 66 років, жодного разу капітально не ремонтували;
- проїзд мостом підтримували виключно в рамках експлуатаційного утримання.
З 2018 року штучна споруда перебувала в аварійному стані. З огляду на це нею було заборонено проїжджати транспортним засобам, вагою понад 7 тонн. Відповідні знаки попереджали про це обабіч мосту,
– пояснили в агентстві.
Згідно з їхніми даними, міст 24 липня завалився під рухом вантажівки з піском, яка важила 45 тонн. Тобто перевищила вагу в сім разів. Тож:
- на мосту обвалились секції;
- разом з вантажівкою провалився легковий автомобіль, що проїжджав через міст;
- 5 людей поранені, один – у важкому стані.
Як перекрили дорогу на мосту / Інфографіка агентства
На Закарпатті обвалився міст: основне
- Ввечері 24 липня на Закарпатті обвалився міст через річку Тересва на території Бедевлянської об'єднаної територіальної громади. Інцидент трапився на трасі Мукачево – Рогатин в межах населеного пункту Бедевля Тячівського району. Рух цією ділянкою дороги перекрили.
- Згодом у поліції Закарпаття розповіли, що обвалилась одна із секцій мосту разом з двома транспортними засобами – вантажівкою та легковим автомобілем. На місці працювали поліцейські, медики та рятувальники.
- Внаслідок обвалу мосту постраждали п'ятеро людей. У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що поранені дві жінки та троє дітей. Останні 10, 15 та 17 років.