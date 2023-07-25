Відомо, що міст збудований ще у 1957 році. З того часу його жодного разу капітально не ремонтували.

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Що відомо про міст, який обвалився на Закарпатті

У Закарпатській області стався обвал трьох секцій аварійного 66-літнього мосту поблизу селища Тересва Тячівського району,

– заявили у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури.

Там пояснили, що міст розміщений на дорозі Н-09 Мукачево – Рахів – Івано-Франківськ – Львів. Відомо, що:

його збудували ще у 1957 році та з того часу, тобто 66 років, жодного разу капітально не ремонтували ;

; проїзд мостом підтримували виключно в рамках експлуатаційного утримання.

З 2018 року штучна споруда перебувала в аварійному стані. З огляду на це нею було заборонено проїжджати транспортним засобам, вагою понад 7 тонн. Відповідні знаки попереджали про це обабіч мосту,

– пояснили в агентстві.

Згідно з їхніми даними, міст 24 липня завалився під рухом вантажівки з піском, яка важила 45 тонн. Тобто перевищила вагу в сім разів. Тож:

на мосту обвалились секції;

разом з вантажівкою провалився легковий автомобіль, що проїжджав через міст;

5 людей поранені, один – у важкому стані.



Як перекрили дорогу на мосту / Інфографіка агентства

На Закарпатті обвалився міст: основне