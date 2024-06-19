В Киеве обвалилась пешеходная часть Воздухофлотского путепровода

Вечером 19 июня в Киеве обвалилась пешеходная часть на Воздухофлотском путепроводе. Часть тротуара упала на проезжую часть.

Местные телеграм-каналы уже публикуют фото инцидента. В результате обвала задерживаются некоторые маршруты общественного транспорта, а движение автомобилей перекрыто.

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Обвал моста в Киеве

Вечером 19 июня в Киеве на улице Жилянская упала железобетонная балка пешеходного моста. Отмечается, что она перегородила движение в обе стороны.

Обвал моста в Киеве: смотрите фото

В Киевпастрансе уже предупредили, что из-за обвала задерживается движение трамваев №№ 1, 3. Также временно перекрыто движение авто вдоль трамвайной линии.

Сейчас автомобильное движение перекрыто на границе улиц Борщаговской и Жилянской (под путепроводом).

Жертв и пострадавших нет. На месте работают необходимые городские службы, чтобы как можно быстрее восстановить возможность дорожного движения,

– указали в КГГА.

Коммунальное предприятие "Киевпастранс" уже планирует организовать движение автобусов по маршруту трамвая № 3.

Обвал Воздухофлотского путепровода: смотрите видео

Напомним, что в сентябре 2023 года в Киеве обвалился другой мост – Дегтяревский. Путепровод долгое время находился в аварийном состоянии. Оказалось, что во время установки 7-й балки та упала и зацепила другую часть конструкции. В результате 6 других балок тоже попадали. А это привело к разрушению нескольких центральных пролетов.