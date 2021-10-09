Вероятно – это последний погибший человек. По состоянию на 9 октября, поиски прекратили.

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Спасатели извлекли из-под завалов тело, вероятно, последней жертвы

Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури выразил соболезнования родным погибших и заявил о прекращении поисков.

В целом погибли девять человек. Пять минут назад (говорится ориентировочно о 17:25 по местному времени 9 октября – 24 канал) мы нашли девятого человека. Вероятно, он был последним,

– заявил Гомелаури.

Политик объяснил, что поисковые работы прекратили из-за опасности обвала остальной части жилого дома. Известно, что количество жертв достигло 9 человек, из них 3 – дети.

В память о жертвах трагедии 11 октября объявили в Грузии днем ​​траура.

Обратите внимание! Вероятной причиной обрушения дома назвали ремонтно-строительные работы на первом этаже. Считают, что они проводились "с грубым нарушением правил безопасности". Именно поэтому полиция арестовала 46-летнего владельца квартиры и двух рабочих, которых нанял мужчина. Если их вину докажут, то им грозит тюремное заключение от 2 до 10 лет.

Коротко об обвале жилой многоэтажки в Батуми