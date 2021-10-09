Вероятно – это последний погибший человек. По состоянию на 9 октября, поиски прекратили.
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Спасатели извлекли из-под завалов тело, вероятно, последней жертвы
Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури выразил соболезнования родным погибших и заявил о прекращении поисков.
В целом погибли девять человек. Пять минут назад (говорится ориентировочно о 17:25 по местному времени 9 октября – 24 канал) мы нашли девятого человека. Вероятно, он был последним,
– заявил Гомелаури.
Политик объяснил, что поисковые работы прекратили из-за опасности обвала остальной части жилого дома. Известно, что количество жертв достигло 9 человек, из них 3 – дети.
В память о жертвах трагедии 11 октября объявили в Грузии днем траура.
Коротко об обвале жилой многоэтажки в Батуми
- 8 октября утром в грузинском городе Батуми обвалился многоэтажный жилой дом. Очевидцы сообщили, что перед падением здания прогремел взрыв.
- Спасатели проводили эвакуацию людей, оказавшихся под завалами. На месте трагедии работали 100 – 200 спасателей, которые заменяли друг друга.
- Люди из-под завалов просили помощи по телефону и писали об этом в соцсетях.
- Из-под завалов живым удалось вытянуть 6-летнего ребенка. Малыш был в машине, которую припарковали рядом со зданием, что разрушилось.