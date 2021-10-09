Ймовірно – це остання загибла людина. Станом на 9 жовтня, пошуки припинили.

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Рятувальники витягнули з-під завалів тіло, ймовірно, останньої жертви

Міністр внутрішніх справ Грузії Вахтанг Гомелаурі висловив співчуття рідним загиблих та заявив про припинення пошуків.

Всього загинули дев'ятеро людей. П'ять хвилин тому (мовиться орієнтовно про 17:25 за місцевим часом 9 жовтня – 24 канал) ми знайшли дев'яту людину. Ймовірно, вона була останньою,

– заявив Гомелаурі.

Політик пояснив, що пошукові роботи припинили через небезпеку обвалу іншої частини житлового будинку. Наразі відомо, що кількість жертв сягнула 9 осіб, з них 3 – діти.

У пам'ять про жертв трагедії 11 жовтня оголосили в Грузії днем ​​жалоби.

Зверніть увагу! Ймовірною причиною обвалу будинку назвали ремонтно-будівельні роботи на першому поверсі. Вважають, що вони проводилися "з грубим порушенням правил безпеки". Саме тому поліція арештувала 46-річного власника квартири та двох робітників, яких найняв чоловік. Якщо їхню провину доведуть, то їм загрожує ув'язнення від 2 до 10 років.

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