За інформацією місцевих ЗМІ, кількість жертв зросла до восьми. Наразі надзвичайники намагаються відшукати під завалами ще одну людину.

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Кілька хвилин тому рятувальники витягнули ще два тіла,

– пишуть журналісти.

Поліція затримала 3 осіб

Глава МВС Вахтанг Гомелаурі повідомив, що співробітники поліції затримали трьох осіб: власника квартири на першому поверсі та двох робітників, які виконували ремонтні роботи й, імовірно, пошкодили опорну стіну.

Тільки суд та експерти встановлять причини обвалу будинку, але ми маємо право затримати підозрюваних,

– додав міністр.

Зверніть увагу! За даними ЗМІ, в країні 11 жовтня оголосили днем трауру через трагедію у багатоповерхівці в Батумі.

Обвал будинку в Батумі: коротко