Обвал крыши на металлургическом заводе в Кривом Роге: спасатели нашли тело рабочего

В Кривом Роге произошло разрушение металлической крыши неработающего отделения конвертерного цеха завода "АрселорМитталл Кривой Рог". Из под завалов спасатели достали тело погибшего рабочего.

Напомним, вечером субботы, 3 марта, стало известно, что под напором снега обрушилась крыша площадью 2400 квадратных метров на заводе. На месте спасателями было установлено, что под завалами находился работник в возрасте ориентировочно 25 лет.

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Достать тело погибшего рабочего удалось лишь в воскресенье, 4 марта, сообщили в ГСЧС.

Стоит добавить, что к поискам были привлечены 54 человек и 10 единиц техники.