В Сербии рухнула крыша на железнодорожном вокзале: есть погибшие, из-под завалов спасли ребенка
Источник:Nova
На севере Сербии в городе Новый Сад упала внешняя крыша на железнодорожном вокзале. В результате обвала есть погибшие и раненые.
Из-под завалов деблокировали уже несколько тел. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сербский телеканал Nova.
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Погибли по меньшей мере 8 человек
Сейчас известно о 8 погибших. Их тела достали из-под завалов.
В результате обвала также есть по меньшей мере 2 раненых людей. Среди них – мужчина, который находится в тяжелом состоянии: ему ампутировали ногу.
Еще 1 человека пытаются достать из-под завалов. Перед этим спасателям удалось спасти 14-летнюю девочку. Ее забрала скорая.
По словам свидетелей, в момент трагедии под крышей находилось много людей. Вероятно, число жертв возрастет.
На месте работают по меньшей мере 80 спасателей.
Момент обвала крыши на вокзале в Сербии: смотрите видео
Этот вокзал, к слову, открыли только в июле 2024 года. До этого он 3 года находился на реконструкции, которую осуществлял китайский подрядчик. На вокзале до сих пор продолжались строительные работы.
Реконструкцию проводила китайская компания, цена всего проекта оставалась в тайне, а само здание торжественно открывали несколько раз, последний раз 5 июля этого года,
– пишет Nova.
Суббота, 2 ноября, объявлена в Сербии Днем траура по погибшим гражданам.
"Это один из самых тяжелых дней в послевоенной истории Нового Сада. Это ужасная трагедия", – сказал премьер-министр Сербии Вуцевич.
Последствия обвала крыши на вокзале в Сербии: смотрите видео