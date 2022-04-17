Обвинение Киева, "выход" бойцов из Мариуполя: дайджест фейков за сутки 16 апреля

Оккупанты цинично обманывают, распространяя дезинформацию о том, что якобы в Мариуполе больше нет украинских военных. На самом деле, они там есть.

Соответствующую информацию сообщили эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО. В частности, в подборке собраны как откровенные фейки, так и манипуляции страны-агрессора.

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Москва цинично распространяет фейки, манипуляции и дезинформацию

В течение 16 апреля оккупанты распространили фейк о том, что якобы "вся городская территория Мариуполя полностью зачищена от боевиков "Азова", иностранных наемников и ВСУ".

Эти лживые данные даже подали в минобороны России, однако на самом деле – украинские защитники продолжают защищать Мариуполь.

Кроме того, манипуляцией является сообщение минобороны России после заявления Владимира Зеленского о защитниках Мариуполя, что Москва:

"неоднократно предлагала Киеву вывести военных из Мариуполя в любом направлении, чтобы спасти город и людей;

при этом националистам гарантировалась жизнь, однако Киев ответил на эти предложения отказом.

Враг цинично манипулирует, ведь в ООН 16 апреля 2022 сообщили, что ориентировочно 100 тысяч жителей Мариуполя на грани голодной смерти. ООН не может доставить людям воду и еду, ведь российские войска не допускают продовольствие в город, хотя организация запросила доступ у российских властей.

В Херсоне оккупанты пытаются убедить жителей, что война России против Украины ведется якобы "во благо людей".

Для этого они (враги – 24 канал) распространяют листовки с лозунгом: "Постигшее вас горе – результат преступной политики киевского режима".

Хотя совершенно очевидно, страдают и гибнут люди именно во время войны и оккупации.

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