Но это – исключительно классическая российская ложь. Об этом 24 Каналу заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что Россия не начинала войну ради того, чтобы выйти из территории, которую она оккупировала. Отметим, что в Москве заявили, что Джонсон якобы "приказал" Зеленскому продолжать войну.

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"Ничего подобного и близко не было. Никакое НАТО здесь ни при чем. Они пришли уничтожить суверенность, государственность Украины", – подчеркнул Подоляк.

По его словам, на любых переговорах, особенно в начале, речь шла о том, что Украина "должна капитулировать". То есть признать право россиян убивать украинцев и юридическое право страны-агрессора на территориях, которые она оккупировала в 2014-м и 2022-м году.

Никаких мандатов, чтобы о чем-нибудь договориться у российской делегации не было. У них были пункты капитулятивного состава. Другого ничего не было,

– отметил советник руководителя ОПУ.

Между тем никто из международных партнеров не ставил под сомнение суверенность Украины. Тогда еще премьер Великобритании Борис Джонсон приехал в украинское государство и заверил, что будет помогать всем, что есть и будет проводить дипломатическую работу. Мол, будет стоять рядом с украинцами, потому что они должны защищаться.

"Все, что говорит российская пропаганда, – это фикция. Мы с вами увидели все, что было в Киевской области. Мы же увидели, что это системный геноцид", – добавил Михаил Подоляк.

Международным институтам это сложно признать. Все потому, что тогда придется совсем иначе реагировать на то, что Россия до сих пор в них участвует.

Заявление абсурдное

Нередки случаи, когда россияне заходили в населенные пункты и издевались над людьми. Убивали, в частности, детей, насиловали, сжигали и расстреливали на спор. Захватчики заходили на территорию Украины именно ради этого. Враг системно уничтожал украинцев, потому что считал, что останется здесь навсегда.

Киевская, Сумская, Черниговская, Харьковская, Херсонская, Запорожская области. Вы все это делаете. После этого вы говорите: "А теперь мы выйдем, чтобы вы, после того, как мы выйдем, все это показали миру". Ну, вы понимаете абсурдность этого?

– возмутился советник руководителя Офиса Президента Украины.

Поэтому нет ни одного варианта, что россияне хотели зайти и выйти, например, из Киевской области. Оккупанты хотели взять все под тотальный контроль, максимально убить население и реализовать свои садистские нужды.

"Никаких договоренностей, никаких возможностей договориться о чем-то с Россией. Никакого желания куда-то там выйти из-за "гарантий", – сказал Подоляк.

Поддержка продолжается

Россия напала на Украину в 2014-м году. Тогда украинское государство не было членом НАТО. К тому же не было четкого понимания, что она станет членом Альянса.

Советник руководителя ОПУ отметил, что нельзя обвинить Бориса Джонсона, который решил искренне помочь Украине. Именно экс-премьер Великобритании был первым, кто приехал в Украину в самый трудный момент для неё.

Украинское государство должно расставить акценты и четко зафиксировать, что Россия – единственный агрессор и единственный убийца. Страна-агрессор не собиралась никуда уходить. Между тем, глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявлял, что в любом году они будут помогать Украине.

"Это ключевой момент, который начинался с Джонсона, и сейчас продолжает господин Сунак и другие члены британского правительства", – подчеркнул Михаил Подоляк.

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