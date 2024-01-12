Та це – виключно класична російська брехня. Про це 24 Каналу заявив радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що Росія не починала війну заради того, щоби вийти з території, яку вона окупувала. Зазначимо, що у Москві заявили, що Джонсон начебто "наказав" Зеленському продовжувати війну.

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"Нічого подібного і близько не було. Ніяке НАТО тут ні до чого. Вони прийшли знищити суверенність, державність України", – наголосив Подоляк.

За його словами, на будь-яких переговорах, особливо на початках, йшлося про те, що Україна "має капітулювати". Тобто визнати право росіян вбивати українців та юридичне право країни-агресорки на територіях, які вона окупувала у 2014-му та 2022-му роках.

Ніяких мандатів, щоби про щось домовитися у російської делегації не було. У них були пункти капітулятивного складу. Іншого нічого не було,

– зауважив радник керівника ОПУ.

Тим часом ніхто з міжнародних партнерів не ставив під сумнів суверенність України. Тоді ще прем'єр Великої Британії Борис Джонсон приїхав до української держави та запевнив, що допомагатиме усім, що має та буде проводити дипломатичну роботу. Мовляв, стоятиме поруч з українцями, бо вони мають захищатися.

"Усе, що говорить російська пропаганда, це – фікція. Ми з вами побачили все, що було в Київській області. Ми ж побачили, що це – системний геноцид", – додав Михайло Подоляк.

Міжнародним інституціям це складно визнати. Усе через те, що тоді доведеться зовсім інакше реагувати на те, що Росія досі у них бере участь.

Заява абсурдна

Непоодинокі випадки, коли росіяни заходили в населені пункти та знущалися з людей. Убивали, зокрема, дітей, ґвалтували, спалювали та на спір розстрілювали. Загарбники заходили на територію України саме заради цього. Ворог системно нищив українців, бо вважав, що залишиться тут назавжди.

Київська, Сумська, Чернігівська, Харківська, Херсонська, Запорізька області. Ви це все робите. Після цього ви говорите: "А тепер ми вийдемо, щоб ви, після того, як ми вийдемо, оце все показали світу". Ну ви розумієте абсурдність цього?

– обурився радник керівника Офісу Президента України.

Тому немає жодного варіанту, що росіяни хотіли зайти та вийти, наприклад, із Київщини. Окупанти хотіли взяти усе під тотальний контроль, максимально вбити населення та реалізувати свої садистські потреби.

"Жодних домовленостей, жодних можливостей домовитися про щось з Росією. Жодного бажання кудись там вийти через "гарантії", – сказав Подоляк.

Підтримка триває

Росія напала на Україну у 2014-му році. Тоді українська держава не була членом НАТО. До того ж не було чіткого розуміння, що вона стане членом Альянсу.

Радник керівника ОПУ зауважив, що не можна звинуватити Бориса Джонсона, який щиро вирішив допомогти Україні. Саме експрем'єр Великої Британії був першим, хто приїхав до України у найтяжчий момент для неї.

Українська держава має розставити акценти та чітко зафіксувати, що Росія – єдиний агресор і єдиний убивця. Країна-агресорка не збиралася нікуди йти. Тим часом глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон заявляв, що у будь-який рік вони допомагатимуть Україні.

"Це ключовий момент, який починався з Джонсона, і нині продовжує пан Сунак та інші члени британського уряду", – наголосив Михайло Подоляк.

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