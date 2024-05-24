Об этом рассказал 24 Каналу израильский военный обозреватель Давид Шарп, отметив, что обвинения Международного уголовного суда направлены против действий, которые в Израиле считают правильными. По его мнению, эти заявления необоснованные, в частности то, что население Газы намеренно морили голодом.

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"В израильском правительстве понимают, что обвинения направлены не на Нетаньяху, который якобы принимал преступные решения, а на весь Израиль", – сказал он.

Безосновательные обвинения

Давид Шарп отметил, что через территорию Израиля в Сектор Газа проходит вода, еда и медикаменты. По его словам, это беспрецедентный случай, ведь это все получают те, кто поддерживает уничтожение Израиля, в том числе и мужчины, которые являются членами ХАМАСа.

Все необходимое попадает в Сектор Газы, а если нет, то это ХАМАС присваивает часть пищи. Важно заметить, что Израиль демократическая страна с независимой судебной системой, которая всегда расследует ситуации, когда есть подозрения о военных преступлениях,

– подчеркнул он.

Кто возглавляет МУС

Военный обозреватель высказал мнение, что в МУС входят "судебные активисты" с собственными политическими взглядами, которые являются враждебными к Израилю.

Если западный мир будет двигаться в направлении, когда подобные структуры получают автономию и делают все, что хотят, то ничего хорошего для цивилизованного мира не получится,

– сказал он.

Кто может обратиться в суд

Подавать заявления в Международный уголовный суд может любая страна, которая подписала Римский статут.

Американцы не принимают этот суд из-за того, что никем неконтролируемые представители разных течений в юриспруденции могут делать все, что угодно, получив власть. Это проблема не только Израиля,

– высказался Шарп.

Он добавил, когда в суде действуют по принципу политических или национальных убеждений, то это тревожный сигнал для всех.

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