Об этом рассказал 24 Каналу израильский военный обозреватель Давид Шарп, отметив, что обвинения Международного уголовного суда направлены против действий, которые в Израиле считают правильными. По его мнению, эти заявления необоснованные, в частности то, что население Газы намеренно морили голодом.
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"В израильском правительстве понимают, что обвинения направлены не на Нетаньяху, который якобы принимал преступные решения, а на весь Израиль", – сказал он.
Безосновательные обвинения
Давид Шарп отметил, что через территорию Израиля в Сектор Газа проходит вода, еда и медикаменты. По его словам, это беспрецедентный случай, ведь это все получают те, кто поддерживает уничтожение Израиля, в том числе и мужчины, которые являются членами ХАМАСа.
Все необходимое попадает в Сектор Газы, а если нет, то это ХАМАС присваивает часть пищи. Важно заметить, что Израиль демократическая страна с независимой судебной системой, которая всегда расследует ситуации, когда есть подозрения о военных преступлениях,
– подчеркнул он.
Кто возглавляет МУС
Военный обозреватель высказал мнение, что в МУС входят "судебные активисты" с собственными политическими взглядами, которые являются враждебными к Израилю.
Если западный мир будет двигаться в направлении, когда подобные структуры получают автономию и делают все, что хотят, то ничего хорошего для цивилизованного мира не получится,
– сказал он.
Кто может обратиться в суд
Подавать заявления в Международный уголовный суд может любая страна, которая подписала Римский статут.
Американцы не принимают этот суд из-за того, что никем неконтролируемые представители разных течений в юриспруденции могут делать все, что угодно, получив власть. Это проблема не только Израиля,
– высказался Шарп.
Он добавил, когда в суде действуют по принципу политических или национальных убеждений, то это тревожный сигнал для всех.
Обвинения лидеров Израиля: последние новости
- Международный уголовный суд 20 мая подал запрос на арест лидеров ХАМАС, а также премьера и министра обороны Израиля. Глава правительства Израиля высказал свое мнение относительно этого решения. Лидеров ХАМАС обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности в Израиле и Секторе Газа. Такие же обвинения выдвигают израильским руководителям, но уже на территории Сектора Газа.
- Главный прокурор МУС Карим Хан подал запросы на арест Беньямина Нетаньяху и Йоава Галанта, а также трех лидеров движения ХАМАС. В ответ на это израильские министры обвинили прокурора МУС в антисемитизме.
- Администрация Байдена выразила готовность к сотрудничеству с Конгрессом США во введении возможных санкций против Международного уголовного суда из-за запроса судей на выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Республиканцы в Конгрессе выступили против МУС из-за его вмешательства в дела Израиля.