Израиль не признает юрисдикции Гаагского суда и не подписывал Римский статут. Об этом 24 Каналу рассказал израильский журналист Цви Зильбер, отметив, что несмотря на это такую новость озадачила страну и выбила всех из колеи.

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Лидеров Израиля поставили в один ряд с ХАМАС

Если ордер все-таки выдадут, то премьер-министр не сможет никуда поехать, ведь для него фактически закроется дорога в 128 стран. Это очень невыгодное положение для любого политика. Сейчас еще ожидают, как будут развиваться события, ведь было только заявление, но не сам ордер.

Вполне возможно, что прокурор даст возможность Израилю озвучить свои аргументы. Ведь против страны выдвинули очень много обвинений, в частности в убийствах, провоцировании голода, нанесении физического вреда. Израиль имеет возможность доказать суду, что все это неправда, а его армия сама ставит к себе очень высокие требования.

Почему нет такого ордера против президента Сирии Башара Асада, который убил 600 тысяч своих граждан, против иранских лидеров или против Реджепа Эрдогана, который бомбил курдские города? Почему-то на это Гаагский суд не реагировал,

– заметил Цви Зильбер.

Прокурор, который обратился за ордером, уже один раз приезжал в Израиль и собственными глазами видел, что сделал ХАМАС во время нападения. Поэтому очень странно, почему он поставил премьера и министра обороны Израиля в один ряд с руководителями ХАМАС, которым также выдвинули обвинения.

Израиль будет сотрудничать, давать показания. Но я не уверен, что суд будет объективен. Вероятно, в его составе будут ливанцы, мусульмане, которые имеют свои убеждения против Израиля,

– подчеркнул Цви Зильбер.

Но такие решения были ожидаемыми, потому что находясь в шоковом состоянии, израильские политики озвучивали достаточно резкие заявления. Надо было сразу подчеркнуть, что Израиль не воюет с народом в Секторе Газа, а только с террористами ХАМАС, которые напали на страну. Поэтому ситуация сейчас очень неприятная и фактически подтверждает, что Израиль не имеет права на самооборону. Зато ХАМАС до сих пор прикрывается гражданским населением.

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