Против Международного уголовного суда в Конгрессе выступили республиканцы. Они против того, чтобы МУС вмешивался в дела Израиля.
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Блинкен считает решение МУС ошибочным
С предложением введения санкций выступил представитель республиканской партии Джим Риш. Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь заверил, что администрация рассмотрит такое решение республиканцев.
"Мы хотим работать с вами на двухпартийной основе, чтобы найти ответ. Я думаю, что мы должны рассмотреть соответствующие шаги, чтобы принять меры в связи с глубоко ошибочным решением (МУС – 24 Канал)", – сказал он.
Республиканцы не уточняют, о каких именно идет речь санкциях. Но, вероятно, они будут направлены против прокурора МУС Карима Хана и других лиц, которые ведут расследование.
Financial Times считает, что такая открытость Блинкена к сотрудничеству в этом вопросе показывает, насколько недовольны в Вашингтоне возможными арестами высокопоставленных чиновников Израиля. Также там отмечают, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон может вынести на голосование вопрос о санкциях уже на этой неделе.
Зато демократическая партия США пока только выступила с критикой суда, но еще не высказалась о введении возможных санкций.
Что известно о решении МУС по Нетаньяху
- Международный уголовный суд в понедельник, 20 мая, запросил ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. Они подозреваются в совершении военных преступлений и преступлений против человечности на территории Сектора Газа. Руководство ХАМАС также обвиняется МУС, но уже в преступлениях против израильтян.
- США сразу выступали против такого решения МУС. Там считают, что оно может поставить под угрозу перемирие между Израилем и ХАМАС.
- В то же время в США есть и противники премьер-министра Израиля. Ранее глава демократического большинства в Сенате США Чак Шумер назвал Нетаньяху "преградой на пути мира".
- Добавим, что в Израиле обвинили в антисемитизме прокурора МУС, который запросил ордера на арест израильских топ-чиновников. Кроме того, в стране наоборот призывают усилить атаку на ХАМАС, пока боевики не будут полностью уничтожены. В то же время поговаривают, что арест руководства Израиля может вызвать волну антиеврейских и антиизраильских протестов.