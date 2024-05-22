Проти Міжнародного кримінального суду у Конгресі виступили республіканці. Вони проти того, щоб МКС втручався у справи Ізраїлю.

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Блінкен вважає рішення МКС помилковим

З пропозицією введення санкцій виступив представник республіканської партії Джим Ріш. Держсекретар США Ентоні Блінкен своєю чергою запевнив, що адміністрація розгляне таке рішення республіканців.

"Ми хочемо працювати з вами на двопартійній основі, щоб знайти відповідь. Я думаю, що ми повинні розглянути відповідні кроки, щоб вжити заходів у зв’язку з глибоко помилковим рішенням (МКС – 24 Канал)", – сказав він.

Республіканці не уточнюють, про які саме йдеться санкції. Але, ймовірно, вони будуть спрямовані проти прокурора МКС Каріма Хана та інших осіб, які ведуть розслідування.

Financial Times вважає, що така відкритість Блінкена до співпраці у цьому питанні показує, наскільки невдоволені у Вашингтоні можливими арештами високопосадовців Ізраїлю. Також там зазначають, що спікер Палати представників Майк Джонсон може винести на голосування питання щодо санкцій вже цього тижня.

Натомість демократична партія США поки лише виступило із критикою суду, але ще не висловилося щодо введення можливих санкцій.

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