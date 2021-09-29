Обвинили в колдовстве: в Конго сожгли заживо восемь женщин

В Республике Конго сожгли заживо восемь женщин, которых обвинили в колдовстве. Таким образом местные жители провинции Южное Киву "хотели избавиться от ведьм".

По сообщениям правозащитников, массовые убийства произошли в течение сентября. Всего с июня 2021 года в стране зафиксировано 324 случая таких обвинений.

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В Конго "охотники на ведьм" сожгли 8 женщин

Общественные активисты выяснили, что в районе Калеха 114 местных жительниц обвинили в магической деятельности. Пятеро из них сожгли заживо, еще четверо так называемые боевики самообороны схватили и увезли в неизвестном направлении.

Эксперты считают, что рост таких нападений связан с провальной политикой власти. Мол, политики не могут наладить ситуацию в 2 основных сферах:

правоохранительной системе;

системе правосудия.

Учитель и правозащитник Шаша Рубенга рассказал, что в августе видел, как проходит "охота на ведьм" в одном из поселков. Молодчики утром ходили со списком женщин старше 65 лет, которых так называемая "провидица" назвала колдуньями.

Большинству обвиняемых удалось убежать, а некоторых спасли солдаты, которые стреляли в воздух и отгоняли толпу. "Потом я увидел, как они схватили пожилую женщину, у которой было семеро детей. Ее избили, облили бензином и подожгли", – вспомнил он.

К убийству женщин подстрекают "экстрасенсы"

Жителей Конго подстрекают к убийству женщин баджакази. Это подставные проповедники или самопровозглашенные экстрасенсы, которые заявляют, что умеют выявлять колдуний.

По словам профессора социологии Высшего института сельского развития в городе Букаву, эти люди играют на доверчивости населения и манипулируют их действиями. Таким образом они хотят привлечь больше сторонников, повысить репутацию и получить значительное влияние.

В 2019 году 11 баджакази арестовали на полгода. Впрочем "провидцев" освободили после того, как они пообещали сменить профессию.

Местные прокуроры заявляют, что выследить лиц, совершивших убийства, практически невозможно. Так как сельские головы каждый раз перекладывают ответственность на общественность и не сообщают никаких имен.