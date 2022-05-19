Двое оккупантов обстреливали мирную Харьковщину, из-за чего им инкриминируют нарушение законов и обычаев войны. Оба подсудимых признали свою вину во время отдельных допросов, однако заявили на заседании, что "не знали, куда стреляют" .

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За что судят россиян

24 февраля водитель и наводчик БМ-21 "Град" в составе 200-й отдельной мотострелковой бригады ВС России производили артиллерийские обстрелы Харьковской области с территории российской Белгородской области.

Выполняя преступный приказ, российские оккупанты из "Града" разрушили объекты инфраструктуры и жилые дома в населенных пунктах Казачья Лопань и Ветеринарная. В частности, они попали в учебное заведение Дергачевского городского совета. После этого Бабыкин и Иванов пересекли границу и продолжили обстреливать Харьковскую область.

Вооруженные Силы Украины разбили колонну захватчиков и взяли в плен Бабыкина и Иванова. По закону их действия наказываются лишением свободы сроком от 8 до 12 лет. Обвиняемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 июля.

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Судебное заседание

В 11:00 19 мая в Полтавской области началось заседание Котелевского районного суда, временно перенявшего территориальную подсудность двух харьковских районных судов – Боровского и Дергачевского, и сейчас рассматривает уголовное дело против этих двух оккупантов.

Обвиняемые заверили, что готовы сотрудничать со следствием и давать показания. В зале суда присутствовал переводчик, объяснявший россиянам суть их обвинения. Бабыкин и Иванов подтвердили, что никакого принуждения к ним не применяли, и их позиция в суде – добровольная.

Судебное заседание по делу против двух российских оккупантов, обстреливавших из "Града" мирную Харьковщину / Фото Полтава

Допрос Александра Бабыкина

По словам Бабикина, об "учениях" его подразделения объявили в декабре 2021 года. Приблизительно 1 февраля 2022 года они выехали в Курск на тренировку. Впоследствии переместились в село Малиновка Белгородской области. Уже там военным объявили, что они будут заходить на территорию Украины, не объяснив причин. Обстрелы из "Градов" подсудимые начали около 5 утра 24 февраля – из техники выпустили около 38 снарядов.

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Бабыкин заверил, что телефонов и часов у них с собой не было. Того же 24 февраля, уже на территории Харьковской области, их разгромили ВСУ – Бабыкина вроде бы "выбило из машины" и он потерял сознание, после чего пришел в себя уже 25 февраля. Он засвидетельствовал, что после этого "находился на лечении", а затем сдался в плен украинским военным.

Допрос Александра Иванова

Показания Иванова и Бабыкина сошлись во всем, кроме количества выпущенных по Харьковской области снарядов. Иванов подтвердил, что был в одной колонне вместе с Бабыкиным, и 25 февраля начала бежать от обстрелов ВСУ в сторону российской границы. Когда оккупанты встретили украинский блокпост, то сдались в плен.

Оба подсудимых на заседании заявили, что "не знали, куда стреляли" . О том, что били по Харьковщине, узнали якобы непосредственно во время следствия. По словам Иванова, 24 февраля часть военных из его подразделения отказалась стрелять по преступному приказу, однако после пересечения границы отказаться они уже "не имели возможности".

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К слову, по ходатайству прокурора судья объявил о перерыве в заседании. Рассмотрение дел против обоих оккупантов продолжат уже 26 мая, в 11:00.

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