Двоє окупантів обстрілювали мирну Харківщину, через що їм інкримінують порушення законів та звичаїв війни. Обидва підсудні визнали свою провину під час окремих допитів, втім заявили на засіданні, що "не знали, куди стріляють".

Читайте також Помирати не бажають: російські військові, яких перекидають із Сирії, не хочуть воювати в Україні

За що судять росіян

24 лютого водій та навідник БМ-21 "Град" у складі 200-ї окремої мотострілецької бригади ЗС Росії здійснювали артилерійські обстріли Харківської області з території російської Бєлгородської області.

Виконуючи злочинний наказ, російські окупанти з "Граду" зруйнували об'єкти інфраструктури та житлові будинки у населених пунктах Козача Лопань та Ветеринарна. Зокрема, вони влучили у навчальний заклад Дергачівської міської ради. Після цього Бабикін і Іванов перетнули кордон України й продовжили обстрілювати Харківську область.

Збройні Сили України розбили колону загарбників й взяли у полон Бабикіна та Іванова. За законом, їхні дії караються позбавленням волі терміном від 8 до 12 років. Обвинуваченим обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 15 липня.

Зверніть увагу Російські військові готуються до загострення ситуації в Калінінграді й везуть сім'ї вглиб країни

Судове засідання

О 11:00 19 травня на Полтавщині розпочалось засідання Котелевського районного суду, що тимчасово перейняв територіальну підсудність двох харківських районних судів – Борівського та Дергачівського, й нині розглядає кримінальну справу проти цих двох окупантів.

Обвинувачені запевнили, що готові співпрацювати зі слідством та давати свідчення. У залі суду був присутній перекладач, який пояснював росіянам суть їхнього обвинувачення. Бабикін та Іванов підтвердили, що жодного примусу до них не застосовували, й їхня позиція у суді – добровільна.

Судове засідання у справі проти двох російських окупантів, які обстрілювали з "Граду" мирну Харківщину / Фото Суспільне Полтава

Допит Олександра Бабикіна

За словами Бабикіна, про "навчання" його підрозділу оголосили у грудні 2021 року. Приблизно 1 лютого 2022 року вони виїхали у Курськ на тренування. Згодом перемістились у село Малинівка Бєлгородської області. Вже там військовим оголосили, що вони "будуть заходити на територію України", не пояснивши причин. Обстріли з "Градів" підсудні почали близько 5 ранку 24 лютого – з техніки загалом випустили приблизно 38 снарядів.

Важливо ЗСУ звільнили ще одне село на Харківщині, росіяни хочуть відновити втрачені позиції

Бабикін запевнив, що телефонів та годинників вони з собою не мали. Того ж 24 лютого, вже на території Харківської області, їх розгромили ЗСУ – Бабикіна начебто "вибило з машини" й він втратив свідомість, після чого прийшов до тями вже 25 лютого. Він засвідчив, що після цього "перебував на лікуванні", а потім здався у полон українським військовим.

Допит Олександра Іванова

Свідчення Іванова та Бабикіна зійшлися у всьому, окрім кількості випущених по Харківській області снарядів. Іванов підтвердив, що був в одній колоні разом з Бабикіним, й та 25 лютого почала втікати від обстрілів ЗСУ назад, у бік російського кордону. Коли окупанти натрапили на український блокпост, то здалися у полон.

Обидва підсудних на засіданні заявили, що "не знали, куди стріляли". Про те, що гатили по Харківщині, дізнались буцімто безпосередньо під час слідства. За словами Іванова, 24 лютого частина військових з його підрозділу відмовилась стріляти за злочинним наказом, втім після перетину кордону відмовитись вони вже "не мали можливості".

Вас може зацікавити Двоє поліцейських з Куп'янська віддали зброю окупантам

До слова, за клопотанням прокурора суддя оголосив про перерву у засіданні. Розгляд кримінальних справ проти обох окупантів продовжать вже 26 травня, о 11:00.

Не пропустіть – українські захисники знищують окупантів польськими танками: дивіться відео