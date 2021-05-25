Обвинительный акт против Тупицкого направили в суд

Отстраненного главу КСУ Александра Тупицкого будут судить за преступления против правосудия. Обвинительный акт уже направили в Подольский райсуд Киева.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи ГБР. Накануне они завершили расследование в отношении Тупицкого.
Ранее Тупицкому и Касминину прекратили выплачивать зарплату, – КСУ
За что будут судить Тупицкого
Следствие выяснило, что в октябре 2018 года Тупицкий совершил подкуп свидетеля. Сделал он это из-за корыстных мотивов и в интересах экс-главы Высшего хозяйственного суда Украины.
Глава КСУ таким образом побудил его отказаться от дачи показаний или дать заведомо ложные показания в уголовном производстве.Справка. Дело связано с противоправным завладением имущественными активами ЗАО "Зуевский Энергомеханический завод".
Кроме этого, Александр Тупицкий в течение 2018 – 2019 годов неоднократно предоставлял в этом производстве ложные показания.
В Офисе генпрокурора отметили, что они были соединены с искусственным созданием доказательств защиты относительно особо тяжкого преступления.
Другое производство
В марте 2021 года Государственное бюро расследований открыло еще одно производство против судьи. Его также подозревают в совершении самоуправства.
Отстранение Тупицкого от должности
- В конце 2020 года президент Зеленский издал указ, которым на 2 месяца отстранил Тупицкого от должности главы Конституционного суда.
- Уже в феврале 2021 года глава государства отстранил судью во второй раз. А в марте и вообще отменил указ Януковича о его назначении.
- Ряд нардепов обжаловали указ президента об отстранении. Мол, увольнять судей надо законно. Среди них – представители "Батькивщины" и "ЕС"