Обворовали музей: оккупанты вывезли из Мариуполя в Донецк уникальную коллекцию медалей
21 апреля 2022 , 21:55Читати новину українською
Источник:Мариупольский городской совет
Россияне воруют не только личные вещи гражданских, но и культурное достояние Мариуполя. В частности, они похитили из мариупольского музея медальерного искусства уникальную коллекцию Ефима Харабета.
Захватчики вывезли уникальные медали в временно оккупированный Донецк. Пока неизвестно, какова их дальнейшая судьба.
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В музее было более 700 экспонатов
Музей насчитывал более 700 экспонатов, размещенных на 16 стендах.
Все произведения в дар музею передала жена художника – народная артистка Украины Светлана Отченашенко-Харабет. Она погибла в блокадном Мариуполе в апреле 2022 года.
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