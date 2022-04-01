Обычная бытовая вещь, – мэр Луцка отбросил "химатаку" на центральный универмаг

Из центрального универмага в Луцке накануне эвакуировали работников и посетителей. Люди жаловались на плохое самочувствие. Мэр Луцка уверяет, что ни о какой "химической атаке" не говорится.

Об этом Игорь Полищук рассказал в своем обращении к лучанам. Мэр подчеркнул, что информацию, что все безопасно, ему подтвердили в ГСЧС.

К теме Из центрального универмага в Луцке эвакуировали всех посетителей и продавцов

Это – обычная бытовая вещь, – Полищук

Это не химическая атака, это обычная бытовая вещь. В одном из магазинов дезинфицирующим веществом обрабатывали одежду и была повышена концентрация этого вещества,

– пояснил мэр.

Запах сразу распространился по магазину, рассказал Полищук, однако администрация отреагировала очень быстро. Людей мгновенно эвакуировали.

Воздух в ЦУМе возьмут на анализ

1 апреля сотрудники ГСЧС и областной лабораторный центр проведут заборы воздуха и будет проведен анализ. После этого решат, можно ли будет возобновить работу.