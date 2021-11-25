Обычная практика, – Монастырский об использовании авиации ГСЧС Ермаком

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский прокомментировал возможное использование руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком якобы для транспортировки гостей на празднование своего юбилея. По словам руководителя МВД, должностные лица могут использовать служебную авиацию.

По словам Дениса Монастырского, использование служебной авиации должностными лицами, предусмотренное протоколом. Поэтому в том, что Андрей Ермак мог на вертолете летать в Карпаты, руководитель МВД делает вид, что ничего не видит.

Реакция Офиса Президента странная, – Ткач о расследовании по юбилею Ермака

Монастырский читал расследование журналистов

Денис Монастырский заявил, что читал расследование журналистов "Украинской правды" о праздновании дня рождения руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Глава МВД убежден, что в ОП предоставили исчерпывающие комментарии. Однако министр заверил, что даже если бы Ермак использовал вертолет ГСЧС, то в этом бы не было ничего противоправного.

Я прочитал соответствующее журналистское расследование, а все остальные комментарии были исчерпывающе предоставлены Офисом Президента. Однако согласно протоколам, это (ведомственная авиация — 24 канал) может использоваться соответствующими должностными лицами,

– заявил Монастырский.

В то же время в Офисе Президента опровергли информацию о праздновании Андреем Ермаком 50-летнего юбилея в Карпатах.

Расследование о праздновании в Карпатах: главное