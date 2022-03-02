"В обычной жизни я энтомолог": как ученые из Хортицы делают противотанковые "чесноки"
Источник:Радио Свобода
Все украинское общество объединило усилия, чтобы прогнать российских оккупантов с нашей земли. И пока ВСУ храбро пополняет число убитых врагов и уничтоженной техники, люди пытаются внести свой вклад в победу над Россией.
Жители всех украинских городов стремятся помочь своей армии всеми возможными способами. В территориальных оборонах уже не хватает мест, но противнику придется преодолевать не только сопротивление армии и вооруженных общин.
Интересно Враг готовится в ближайшее время запустить информационно-психологическую операцию, – Генштаб ВСУ
Противотанковые "чесноки" от ученых
Маскировочные сетки – не единственное, чем общество помогает армии. Население готово останавливать танки врага "ежами" и "чесниками".
Приобщились к этому и ученые, изготавливающие противотанковое орудие на Хортице.
В обычной жизни я энтомолог, занимаюсь изучением насекомых и бабочек. А сейчас мы стараемся как можно больше помочь вооруженным силам,
– рассказал научный сотрудник ЧП "Хортица" Михаил Муленко.
Ученые готовят "сюрприз" для боевой техники врага: видео
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!