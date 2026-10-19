Об этом он рассказал в эфире 24 Канала, призвав украинцев не терять бдительности и не считать угрозу со стороны привычных БПЛА миновавшей.

Почему классические "Шахеды" представляют особую угрозу для Запада и Центра?

По словам представителя Воздушных сил, внимание общества в последнее время переключилось на появление реактивных беспилотников. Однако стандартные дроны типа "Шахед" имеют решающее преимущество перед новыми образцами по дальности полета.

Обычные классические "Шахеды", хочу сказать, никуда не делись, особенно это касается центральных и западных регионов, потому что у них запас хода, соответственно, радиус поражения больше, чем у реактивных,

– подчеркнул Юрий Игнат.

Он отметил, что противник внимательно следит за погодными условиями и меняет тактику. Применение беспилотников комбинируется в зависимости от поставленных задач на конкретный день.

Все вдруг переключились на реактивные. Нет, враг использует тактическую обстановку, применяет новую тактику и, соответственно, использует ту погоду, которая сегодня у нас стоит,

– добавил пресс-секретарь.

Юрий Игнат обозначил и основные приоритеты российских террористических атак. По его словам, противник направляет большие группы беспилотников на критически важные объекты жизнеобеспечения.

В большом количестве их применяют именно против объектов энергетики: сегодня – по подстанциям, накануне провели атаку на тяговые станции, железные дороги, сейчас – подстанции в населенных пунктах, поэтому угроза со стороны этих "Шахедов" никуда не делась,

– пояснил военный.

Он отметил, что враг пытается методично перебивать логистические цепочки и лишать украинские города электроснабжения, комбинируя удары БПЛА с ракетным вооружением.

В чем заключается угроза баллистического оружия и почему не хватает Patriot?

Комментируя угрозы комбинированных атак, в частности ракетных ударов по западу страны, Игнат затронул тему защиты от баллистического вооружения. Зенитные ракетные комплексы Patriot доказали свою эффективность против таких целей, но ключевой проблемой остается нехватка боеприпасов.

Против баллистических ракет у нас работает система "Патриот" с первых дней, с 23-го года. С 4 мая 23-го года, когда был сбит "Кинжал", весь мир узнал, что система эффективна. Сегодня у нас фактически в каждой зенитно-ракетной бригаде на вооружении стоит зенитно-ракетный комплекс Patriot. Но вы знаете, чего нет – так это ракет к этим системам, поэтому угроза баллистических ракет действительно останется очень серьезной,

– отметил Игнат.

Он также добавил, что время полета баллистических ракет или ракет комплекса С-400 от границы крайне мало. От момента запуска до объявления тревоги проходят считанные минуты, поэтому гражданам необходимо мгновенно реагировать на сигналы опасности.

Что известно о последней атаке врага?

Напомним, что под ракетными ударами ночью и утром 19 октября находился Киев. В столице повреждены жилые многоквартирные и частные дома, станция метро, автомобили, офисные помещения, учебное заведение, магазины, автозаправочные станции и торговый центр. По состоянию на утро власти сообщали об одной погибшей – 21-летней девушке – и 8 пострадавших.

В Ирпене россияне могли нанести серьезный ущерб одному из крупнейших предприятий города.

Ночью враг нанес удары по нескольким объектам инфраструктуры в Ровно. В разных уголках региона – отключения электроэнергии. Больше всего – в Ровненском районе.