Про це він розповів в ефірі 24 Каналу, закликавши українців не втрачати пильності та не вважати загрозу від звичних БПЛА минулою.

Чому класичні "Шахеди" становлять особливу загрозу для Заходу та Центру?

За словами речника Повітряних сил, увага суспільства останнім часом перемкнулася на появу реактивних безпілотників. Проте стандартні дрони типу "Шахед" мають критичну перевагу над новими зразками за дальністю польоту.

Звичайні класичні "Шахеди", я хочу сказати, нікуди не ділися, особливо це стосується центральних і західних регіонів, тому що мають вони запас ходу, відповідно, радіус ураження більший, ніж реактивні,

– підкреслив Юрій Ігнат.

Він зауважив, що противник уважно стежить за погодними умовами та змінює тактику. Застосування безпілотників комбінується залежно від поставлених завдань на конкретний день.

Всі раптом переключились на реактивні. Ні, ворог використовує тактичну обстановку, використовує нову тактику і, відповідно, використовує ту погоду, яка сьогодні у нас є,

– додав речник.

Юрій Ігнат окреслив і пріоритети російських терористичних атак. За його словами, противник спрямовує великі групи безпілотників на критичні об'єкти життєзабезпечення.

У великій кількості застосовують їх саме по об'єктах енергетики, що були сьогодні по підстанціях, напередодні атакували тягові станції, залізниці, зараз підстанції вже населених пунктів, тому тут загроза від цих "Шахедів" нікуди не ділася,

– пояснив військовий.

Він зазначив, що ворог намагається методично перебивати логістичні ланцюжки та позбавляти українські міста електропостачання, комбінуючи удари БПЛА з ракетним озброєнням.

У чому загроза балістики та чому Patriot не вистачає?

Коментуючи загрози комбінованих атак, зокрема ракетні удари по заходу країни, Ігнат торкнувся теми захисту від балістичного озброєння. Зенітні ракетні комплекси Patriot довели свою ефективність проти таких цілей, але ключовою проблемою залишається нестача боєприпасів.

Проти балістики в нас працює система Patriot з перших днів, з 23-го року. З 4 травня 23-го, коли був збитий "Кинджал", весь світ про це дізнався, що система ефективна. Сьогодні в нас фактично в кожній зенітно-ракетній бригаді є на озброєнні зенітно-ракетний комплекс Patriot. Але ви знаєте, чого немає – так це ракет до цих систем, тому дійсно загроза балістики залишатиметься дуже серйозною,

– зазначив Ігнат.

Він також додав, що підлітний час балістики або ракет комплексу С-400 від кордону є вкрай малим. Від моменту пуску до оголошення тривоги минають лічені хвилини, тому громадянам необхідно реагувати на сигнали небезпеки миттєво.

Що відомо про останню атаку ворога?

Нагадаємо, що під ракетними ударами уночі та вранці 19 жовтня перебував Київ. У столиці пошкоджено житлові багатоквартирні та приватні будинки, станцію метро, автомобілі, офісні приміщення, навчальний заклад, магазини, автозаправні станції та торговельний центр. Станом на ранок влада повідомляла про одну загиблу – 21-річну дівчину – та 8 постраждалих.

В Ірпені росіяни могли завдати серйозних руйнувань одному з найбільших підприємств міста.

Уночі ворог уразив кілька об'єктів інфраструктури у Рівному. У різних куточках регіону – знеструмлення. Найбільше – у Рівненському районі.