Обычный фашизм, – глава МИД Латвии Ринкевичс о статье пропаганды о геноциде украинцев
Источник:твиттер Эдгарса Ринкевичса
В Латвии тоже отреагировали на статью русских пропагандистов, где оправдывают геноцид украинцев. Подчеркнули, что это фашизм.
Такую мысль выразил министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс.
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Статья "РИА Новости" "Что Россия должна сделать с Украиной" – это обычный фашизм,
– подчеркнул чиновник.
Россияне открыто заявляют, что хотят геноцида украинцев
Накануне в российских пропагандистских СМИ вышла статья, где украинцев, не поддержавших захватчиков, называют "приспешниками нацистов". Угрожают, что мирных людей ждет "денацификация из-за идеологических репрессий".
Оккупанты убеждены, что это украинцы должны "искупить вину" перед Россией. Они подло заявляют, что планируют "разорвать" страну, отделив западные области.
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