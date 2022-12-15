Надо было раньше удалить эту раковую опухоль, – митрополит об обысках УПЦ МЦ

В последнее время СБУ все чаще проводят обыски церквей московского патриархата. Представители МП одни из тех, кто принес путинские идеи в Украину и обыски в них стоило провести уже давно.

Об этом в эфире 24 канала заявил митрополит Переяславский и Вишневский Александр Драбинко. Он убежден, что это должна быть системная работа, которая коснется всех.

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"Можно выбросить паспорт, а мозги не спрячешь", – убежден митрополит.

Обыски во Львове

15 декабря СБУ провело обыски в одной из львовских церквей УПЦ МЦ. Митрополит предполагает, что СБУ могут найти там вещи, которые укажут на коллаборационизм. Однако следует прежде всего говорить не о том, что найдет Служба безопасности, а о том, что в головах и сердцах этих людей.

Можно выйти из совка, но совок может из тебя не выйти,

– добавил митрополит Александр.

Должно было случиться раньше

Несмотря на дискуссии о невмешательстве власти в церковную жизнь Украины, митрополит убежден, что СБУ еще раньше должна была заняться представителями УПЦ МП. Это должна быть системная работа, действующая на весь организм церквей московского патриархата.

Очистка зерна от плевел должна была происходить раньше. Однако мы благодарим Бога и украинских служб, что это происходит сегодня,

– резюмировал митрополит.

Он сравнил представителей УПЦ МП с раковыми клетками, и если те вовремя не удалить, они отравят весь организм "русмировским ядом", который в свое время впрыскнул в Украину патриарх Кирилл. Именно он стал идеологом той "освободительной войны", которую начал против Украины Владимир Путин.

По словам митрополита Александра, чем эффективнее и быстрее будет обнаружена и удалена эта коллаборационная деятельность в отношении украинского общества, тем лучше.

Митрополит об обысках СБУ: смотреть видео

УПЦ не хотела их выявлять

Митрополит добавил, что коллаборанты могут быть в любой украинском институции, однако большинство из них самостоятельно могут выявлять и указывать на таких лиц. Украинская православная церковь этого не сделала ни разу. Хотя каноническое право, согласно которому она живет, предполагает исключение из клира тех, кто работает против своего государства и народа.

Метастазы могут остаться, предположил митрополит. Он отметил, что полностью ликвидировать структуру УПЦ МП Украина не сможет, и не нужно. Нужно в духе христианской любви и евангельского учения Христа Спасителя относиться терпимо к оступившимся.

Обстоятельства являются толчком для действий людей. Если мы будем иметь после победы полностью исцеленное общество, не думаю, что у кого-то будет желание оступиться или делать что-то подобное.

– убежден митрополит.

Что известно об обысках во Львове