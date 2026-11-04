Высокопоставленный сотрудник СБУ угрожает оружием и препятствует проведению обыска, – НАБУ

Утром 4 ноября высокопоставленный сотрудник Службы безопасности Украины препятствовал проведению обыска детективами НАБУ. Сотрудник спецслужбы угрожал применением огнестрельного оружия.

Следственные действия Антикоррупционного бюро проводились на основании официального постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда. Об этом 4 ноября сообщили в НАБУ.

Что известно о ситуации

По данным антикоррупционного ведомства, один из высокопоставленных сотрудников СБУ препятствует проведению обысков. Вместо того чтобы допустить детективов к месту проведения следственных действий, он начал угрожать им огнестрельным оружием.

Кроме того, на место проведения обыска прибыли спецназовцы СБУ.

Такие действия недопустимы и препятствуют выполнению законных процессуальных обязанностей детективов НАБУ,

– добавили в антикоррупционном органе.

Детали инцидента пообещали обнародовать позже.

По данным источников "Украинской правды", речь идет о генерале Сергее Дуке.

Напомним, в октябре в Австрии задержали двух действующих военнослужащих спецподразделения ГУР "Артан". После этого бывший генпрокурор Руслан Кравченко обвинил НАБУ и САП в подготовке нападения на него. Впрочем, сами антикоррупционные органы отрицали свою причастность к этому.