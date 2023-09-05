Во вторник, 5 сентября, в нескольких областях Украины проводятся более 20 обысков. Об этом заявила пресс-служба СБУ в комментарии 24 Каналу.
К теме Исполняющий обязанности мэра Чернигова Ломако сообщил об обысках у него дома
Что сказали в СБУ
Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора. Следственные мероприятия проходят в рамках ранее открытого уголовного производства касательно злоупотреблений на восстановлении энергетической инфраструктуры Украины. В СБУ подчеркнули, что все мероприятия проводятся с соблюдением действующего законодательства.
Что этому предшествовало
Александр Ломако, исполняющий обязанности мэра Чернигова, утром 5 сентября сообщил, что к нему домой пришли сотрудники СБУ. Из-за обысков в квартире секретарь городского совета отменил совещание по жизнедеятельности города, которое было запланировано на 8 утра. По его словам, основанием для обысков стало решение Шевченковского суда Киева.
Что будут искать: наверное, трансформатор, который купил Чернигов, чтобы спастись зимой после обстрелов орками энергосистемы города,
– написал Ломако в соцсетях.
Чиновник заявил, что представители спецслужбы посетили его, когда он собирал детей в школу. Мужчина хотел их вывести из дома, чтобы они не видели обысков, и просил сотрудников СБУ подождать.
Что говорят эксперты о состоянии энергетики Украины и рисках
- Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев не так давно в разговоре с 24 Каналом отметил, что государство делает все возможное для усиления энергосистемы, которая из-за России получила значительные повреждения и прошла непростую зиму. Единственное отличие между зимами 2022 и 2023 годов заключается в том, что сейчас украинская энергетическая система находится в худших стартовых условиях.
- Напомним, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что энергетический штаб работает и оценивает риски. Сейчас там ищут возможности для восстановления трансформаторов.
- Ранее британские разведчики допустили, что Россия продолжит атаки на энергетический сектор Украины зимой 2023 года. Однако наше государство сможет накопить необходимые запасы топлива на зимний период.