У вівторок, 5 вересня, в декількох областях України здійснюються понад 20 обшуків. Про це заявила пресслужба СБУ у коментарі 24 Каналу.

До теми Виконувач обов'язків мера Чернігова Ломако повідомив про обшуки в нього вдома

Що сказали в СБУ

Працівники Служби безпеки України проводять обшуки за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. Слідчі заходи проходять у рамках раніше відкритого кримінального провадження щодо зловживань на відновленні енергетичної інфраструктури України. В СБУ наголосили, що всі заходи відбуваються з дотриманням чинного законодавства.

Що цьому передувало

Олександр Ломако, який виконує обов'язки мера Чернігова, вранці 5 вересня повідомив, що до нього в оселю прийшли співробітники СБУ. Через обшуки у квартирі секретар міської ради скасував нараду з питань життєдіяльності міста, яка була запланована на 8 ранку. За його словами, підставою для обшуків стало рішення Шевченківського суду Києва.

Що шукатимуть: мабуть, трансформатор, який Чернігів купив, щоб врятуватися взимку після обстрілів орками енергосистеми міста,

– написав Ломако в соцмережах.

Посадовець заявив, що представники спецслужби завітали до нього, коли він збирав дітей до школи. Чоловік хотів їх вивести з оселі, щоб вони не бачили обшуків, й просив співробітників СБУ почекати.

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