У вівторок, 5 вересня, в декількох областях України здійснюються понад 20 обшуків. Про це заявила пресслужба СБУ у коментарі 24 Каналу.
До теми Виконувач обов'язків мера Чернігова Ломако повідомив про обшуки в нього вдома
Що сказали в СБУ
Працівники Служби безпеки України проводять обшуки за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. Слідчі заходи проходять у рамках раніше відкритого кримінального провадження щодо зловживань на відновленні енергетичної інфраструктури України. В СБУ наголосили, що всі заходи відбуваються з дотриманням чинного законодавства.
Що цьому передувало
Олександр Ломако, який виконує обов'язки мера Чернігова, вранці 5 вересня повідомив, що до нього в оселю прийшли співробітники СБУ. Через обшуки у квартирі секретар міської ради скасував нараду з питань життєдіяльності міста, яка була запланована на 8 ранку. За його словами, підставою для обшуків стало рішення Шевченківського суду Києва.
Що шукатимуть: мабуть, трансформатор, який Чернігів купив, щоб врятуватися взимку після обстрілів орками енергосистеми міста,
– написав Ломако в соцмережах.
Посадовець заявив, що представники спецслужби завітали до нього, коли він збирав дітей до школи. Чоловік хотів їх вивести з оселі, щоб вони не бачили обшуків, й просив співробітників СБУ почекати.
Що кажуть експерти про стан енергетики України та ризики
- Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев не так давно у розмові з 24 Каналом зауважив, що держава робить все можливе для посилення енергосистеми, яка через Росію зазнала значних пошкоджень та пройшла непросту зиму. Єдина відмінність між зимами 2022 та 2023 року полягає в тому, що зараз українська енергетична система перебуває в гірших стартових умовах.
- Нагадаємо, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що енергетичний штаб працює та оцінює ризики. Зараз там шукають можливості для відновлення трансформаторів.
- Раніше британські розвідники припустили, що Росія продовжить атаки на енергетичний сектор України взимку 2023 року. Однак наша держава зможе накопичити потрібні запаси палива на зимовий період.