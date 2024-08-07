В горсовете Днепра провели обыски: в полиции рассказали детали

В горсовете Днепра 7 августа провели обыски в рамках дела о присвоении средств на ремонтах. Сейчас полиция проверяет причастность должностных лиц Днепровского горсовета и двух братьев-предпринимателей.

Оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Главного следственного управления Нацполиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора провели следственные действия в помещениях Днепровского горсовета, коммерческих офисах и по местам жительства фигурантов.

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В горсовете Днепра прошли обыски

По словам полиции, следствие сейчас устанавливает причастность к сделкам двух братьев-предпринимателей, которые с помощью местных чиновников могли наладить масштабную схему по присвоению государственных средств. Для этого они завышали стоимость проведенных работ и необходимых товаров.

Так, имея связи среди должностных лиц Днепровского горсовета, компании фигурантов получали преимущество при участии в публичных закупках для осуществления работ,

– рассказали правоохранители.

Основными заказчиками услуг были коммунальные предприятия.

В 2023 году фигуранты получили подряд на выполнение работ по водопроводу Аулы-Верхнеднепровск на сумму более 350 миллионов гривен. Для реализации проекта фигуранты приобрели водопроводные трубы по завышенным ценам от рыночных.

К слову, ранее стало известно, что Минздрав отменит тендеры на консультанта и технадзор для Охматдета за 14 миллионов гривен. Все средства, собранные на счетах благотворительного фонда, будут переведены на счет больницы для восстановления.