БЭБ проводит обыски на Львовской таможне

Бюро экономической безопасности проводит обыски в головном офисе Львовской таможни во Львове и на таможенном посту "Шегини".

В комментарии 24 Канала во Львовском теруправлении Бюро экономической безопасности подтвердили факт обысков на Львовской таможне, но не стали разглашать детали.

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Заметим, что 10 мая информация об обысках головном офисе Львовской таможни появилась в одном из телеграмм-кагалов, который отслеживает работу таможни.

Известно, что обыски продолжаются также и на таможенном посту "Шегини".

Что этому предшествовало