Следователи НАБУ нашли 850 тысяч долларов на объектах Волынской таможни
- Следователи НАБУ обнаружили 850 тысяч долларов во время обысков на таможне.
- Речь идет, в частности, о таможенном посту "Луцк".
Обыски антикоррупционных органов добрались и таможни на Волыни. Там обнаружили и изъяли 850 тысяч долларов.
Об этом информируют в НАБУ. В то же время никого из сотрудников таможенных органов так и не задержали. О подозрении также никому не сообщали.
Что известно об обысках на таможне в Волынской области?
Как рассказали в НАБУ, следователи под процессуальным руководством прокуроров САП провели обыски на таможенном посту "Луцк" Волынской таможни.
Детективы антикоррупционных органов наведались и на другие объекты недвижимости, которыми пользовались работники указанного подразделения таможни.
По результатам обыска одного из таких объектов обнаружили и изъяли более 850 тысяч долларов,
– сообщили в НАБУ.
В ведомстве отметили, что все следственные действия проводились в соответствии с действующим законодательством. Там также уточнили, что после проверок никого не задержали, подозрения также не вручали.
Остальные подробности пока не разглашаются для сохранения тайны досудебного расследования.
Где еще в последнее время проводили обыски следователи НАБУ?
В четверг, 22 января, ряд украинских медиа распространили информацию о том, что правоохранители проводят обыски у бывшего руководителя Государственной пограничной службы Сергея Дейнека. СМИ связывали это с контрабандой сигарет.
Позже НАБУ и САП официально сообщили о разоблачении коррупционной схемы в ГПСУ. По версии следствия, высокопоставленные чиновники Службы регулярно получали взятки за содействие в незаконной переправке сигарет за границу и беспрепятственном пересечении государственной границы.
А накануне, антикоррупционные органы разоблачили масштабную схему хищения государственных средств, связанную с выплатами по "зеленому" тарифу энергогенерирующим предприятиям, расположенным на временно оккупированной части Запорожской области.
В деле проходят девять человек, среди которых и бывший заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ростислав Шурма.
Вечером 13 января обыски провели в офисе фракции "Батькивщина" в Киеве. Этот шаг и запустил процесс расследования деятельности Юлии Тимошенко, которая резко отрицает все обвинения.