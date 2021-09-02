Обыски в Полтавском горсовете: депутата и чиновника разоблачили на взятке в 5 тысяч долларов

Депутат полтавского городского совета и должностного лица одного из управлений задержали на взятке. Они организовали систему поборов с предпринимателей при выдаче разрешительных документов на строительство.

За соответствующее решение чиновники хотели 5 тысяч долларов. В течение 2 сентября СБУ и полиция провели ряд обысков в помещении городского совета Полтавы.

Напомним СБУ пришла с обысками в Полтавский городской совет

Кто причастен к схеме

В СБУ отметили: причастен депутат городского совета и чиновник одного из управлений. Традиционно имен чиновников правоохранители не сообщают.

Как сообщают источники интернет-издания "Полтавщина", к схеме причастен депутат от фракции "За майбутнє" Евгений Дикань. К тому же следственные действия проводились в кабинете начальника управления по вопросам градостроительства и архитектуры, главного архитектора Полтавы Николая Шевелева. Не обошли обыски и мэра города Александра Мамая.



Депутата задержали в особом порядке

В пресс-службе полиции сообщили, что депутат городского совета задержали. Решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения.

Суспільне сообщало, что Диканя в сопровождении правоохранителей вывели на улицу. На улице обыскивали его авто.



Правоохранители осмотрели авто Евгения Диканя